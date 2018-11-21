Выступление и.о. Постоянного представителя Д.А.Полянского по мотивам процедурного голосования на заседании СБ ООН в связи с нарушением ВМС Украины госграницы Российской Федерации в районе Керченского пролива

Мы сожалеем в связи с проведенным голосованием. При этом хотел бы подчеркнуть, что никто не может помешать России, как постоянному члену СБ, поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными. И под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся.

Не повлияет на это и ваше голосование, в ходе которого государства, претендующие на самостоятельность и независимость во внешней политике, повинуясь «стадному инстинкту» и опасаясь вашингтонских «старших братьев», поддерживают сценарий, противоречащий принципам работы СБ и его правилам процедуры.

Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем, под каким пунктом повестки дня провести сегодняшнее заседание. Честно говоря, напоминает, «разборки в песочнице». Вы дискредитируете сейчас СБ также, как украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею. А вчера, после того, как Россия потребовала созыва этого заседания СБ, наши западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия, потребовала его проведения. Мелко, господа, мелко! Масштаб – мизерный.

Поскольку вы поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу, взяли курс на Керченский пролив, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота России, проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормального движения судов по акватории. Как я уже сказал, эти действия были совершены в нарушение Устава ООН, норм международного права, включая ст. 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море. Расцениваем такие шаги как нарушение суверенитета России.

Противоправные действия вынудили российских пограничников применить силу. Благодаря их сдержанности и высокому профессионализму удалось избежать жертв. Троим пострадавшим в результате инцидента украинским военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни нет. Ответственность за этот инцидент лежит на тех, кто отдал экипажам преступный приказ.

Задержанные корабли-нарушители находятся в российском порту. Возбуждено уголовное дело.

Г-н Председатель,

В последнее время Киев воздерживался от откровенного нарушения военными средствами государственной границы России. В Азовском море, которое является внутренним для России и Украины, действовали двусторонние договоренности, которыми Киев без всяких проблем пользовался. Уже после окончания строительства Крымского моста, буквально два месяца назад, в сентябре, корабли ВМС Украины при помощи российских лоцманов беспрепятственно прошли под мостом из Одессы в Бердянск. То есть, иными словами, порядок прохождения Керченского пролива украинцам хорошо известен и до сих пор соблюдался. Проверка при этом длится не более 3 часов и является законным правом российских пограничников по обеспечению безопасности в территориальных водах России, в т.ч. – я хочу это подчеркнуть – в условиях угроз со стороны украинских радикалов, которые публично обещали взорвать Крымский мост.

Что же изменилось вчера? Почему три украинских судна незаконно вторглись в суверенные воды России, чтобы быть задержанными?

Эта провокация планировалась заранее у нас на глазах и при полном попустительстве западных государств, которые фактически уже давно дали «карт-бланш» на любые действия своих киевских подопечных. В августе представитель Украины при ООН, присутствующий здесь г-н В.Ельченко объявил о подготовке «неприятных сюрпризов» для России. В начале ноября его делегация внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по Азовскому морю с обвинениями в милитаризации региона Россией. За поддержку этого антироссийского документа они начали заранее агитировать. А чтобы эта пропаганда лучше сработала, решили сейчас подключить и Совет Безопасности. Кроме того, на протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему т.н. милитаризации Азовского моря. И это все при том, что никаких планов по созданию там новой военно-морской базы у России нет. Военные силы и средства там соизмеримы с задачей обеспечения охраны Крымского моста.

Все эти манипуляции в международных организациях нужны киевской власти отнюдь не для решения проблем страны. 21 ноября те, кто следит за стремительно развивающейся украинской трагедией, отметили скорбную дату – пятилетие с начала протестов на так называемом «Майдане». Сегодня всем очевидно, что украинцы растеряли остатки доверия к тем, кто толкал их на т.н. «революцию достоинства». За пять лет исчезло все, чем гордились наши соседи. Экономика, промышленность, социальная сфера – все развалено.

Запад (в первую очередь США) вопреки интересам украинцев все эти пять лет различными способами, от раздачи «печенек» до вливаний миллиардов долларов в «карманные» структуры, упрямо продавливал геополитический проект «Украина». Его основная задача – привнести братоубийственную внутреннюю рознь на традиционно спокойную Украину, а также поссорить два братских народа – русский и украинский, ослабив таким образом Россию. Однако уже очевидно, что эти планы в полной мере реализовать не удалось, а тот, кто к ним причастен, растерял какой-либо авторитет в глазах украинского народа. Лучшее подтверждение этому – крайне низкие рейтинги президента П.Порошенко, с которыми и на выборы-то идти стыдно. А ведь выборы не за горами – уже через четыре месяца.

Так как же удержать власть? Очень просто. Организовать провокацию, снова во всем обвинить Россию. «Надуть» себе рейтинг, предстать в глазах избирателей в очередной раз «спасителем нации» от «мифической российской агрессии». И ввести военное положение. Именно это киевская власть сейчас и делает. А на что направлено введение военного положения, с его предсказуемым продлением, мы все прекрасно понимаем – на отмену выборов, несмотря на все заверения г-на Порошенко в обратном.

За эти пять лет удалось через промывку мозгов и тотальную антироссийскую пропаганду посеять вражду и ненависть к России у части украинского общества. Части весьма активной и навязывающей своими недемократичными методами мнение пассивному большинству. Однако за это время вам так и не удалось посеять вражду к украинцам у моих соотечественников. Мы их по-прежнему любим, верим в их мудрость и охотно принимаем у себя. И слушаем их рассказы о страданиях, бедствиях и беззаконии, творящихся в некогда богатой и удачной стране. Из которой сегодня разбегаются в разные стороны люди, понимая, что этот корабль – тонет.

Да, господа, ваш пятилетний антироссийский политический проект, который попросту можно было бы назвать «АнтиРоссия», сегодня на глазах у всех терпит фиаско. И вы сами прекрасно знаете реальные, а не декларируемые темпы «майданных реформ» и других опаснейших и разрушительных процессов, подталкивающих Украину еще ближе к пропасти.

В этих условиях всем мало-мальски грамотным политтехнологам известен безотказный прием, к которому прибегают обанкротившиеся и цепляющиеся за власть политики во всем мире – это война. Именно поэтому, а совсем не из-за мифической российской агрессии, никак не удается потушить пламя братоубийственной войны на Донбассе. Не удается, потому что тушите вы его, господа, бензином, состоящим из украинского национализма и русофобии. И это при том, что план борьбы с разрушительным огнем давно выработан и утвержден, в том числе и в СБ, – это «Минские договоренности». Не секрет, что при желании так называемый конфликт на востоке Украины в Вашингтоне могли бы решить за 10 минут, просто дав «правильную команду» своим киевским «подопечным».

И вот теперь, ближе к намеченным на март выборам, обанкротившейся майданной команде очень нужно серьезное обострение обстановки, а в идеале – вообще война. Без этого надежды остаться у власти у них нет. Нужна очередная порция «антироссийского дурмана», чтобы нищающие вот уже пять лет люди вновь поверили, что все беды у них не из-за правителей и их западных «кукловодов», а из-за России.

В отличие от вас, мы в России не боимся называть вещи своими именами. Не опускаем стыдливо глаза, как это делают, например, наши польские коллеги, наблюдая за тем, как в соседнем государстве прославляют тех, кто в годы Второй Мировой войны самым жестоким образом уничтожил сотни тысяч поляков, евреев и русских.

Сегодня ваши украинские подопечные ежедневно дискредитируют те самые «универсальные ценности», которые вы так громогласно продвигаете. И в которые мы в России, кстати сказать, верим. И внедряем, и развиваем их сами, без чьих-либо указов и окликов.

Что касается государственных границ России, то за них можете не переживать. Наша страна никогда не наносила первый удар, но умеет постоять за себя. Население Крыма, как и других регионов России, находится под надежной защитой.

Мы знаем, что делегации, инициировавшие голосование, ждут следующего заседания, чтобы высказаться. И мы знаем, что они повторят известную мантру о так называемой «агрессии», «аннексии» и «оккупации». Но мы также знаем, о чем они умолчат - о том, что режиму в Киеве не нужен мир. Он не стремится создать для своего народа достойную жизнь, не заинтересован в диалоге с собственным народом на Востоке. Не заинтересован и в так называемых «европейских ценностях», о которых постоянно твердит. Единственный интерес киевских политиков – сохранение собственной власти и оправдание своих провалов действиями «агрессивной России». А западные же спонсоры этого режима заинтересованы лишь в сохранении доминирования, через подрыв добрососедских отношений между братскими народами Европы, Азии, Африки и остальных регионов мира по древнеримскому принципу «разделяй и властвуй». Вместо того, чтобы повторять прошлое, надо учится на его ошибках и строить новый мир, основанный на многосторонности, взаимном уважении и неделимой безопасности. Призываем всех делать это вместе с нами.

Благодарю Вас.