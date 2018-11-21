Выступление и.о. Постоянного представителя Д.А.Полянского перед процедурным голосованием на заседании СБ ООН в связи с нарушением ВМС Украины Госграницы Российской Федерации в районе Керченского пролива

Г-н Председатель,

Созывая сегодняшнее внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, Россия исходила из положений временных правил процедуры Совета, которые четко в пункте 2 гласят: председатель СБ обязан созвать заседание по требованию любого члена СБ в любое время для рассмотрения любого вопроса.

Необходимо понимать, что встречное требование украинской делегации инициировать отдельное заседание под другим пунктом повестки дня – ни что иное как попытка избежать ответственности за подрыв международной безопасности.

Предлагаемый Украиной пункт повестки дня считаем неуместным. Хочу спросить: кто-нибудь вообще читал письмо украинского постпреда, о котором идет речь? Ситуация, описанная в нем, отсылает нас к событиям четырехлетней давности и не имеет ничего общего с тем, что произошло в регионе вчера.

А речь идет о том, что 25 ноября киевский режим создал прямую угрозу международному миру и безопасности, отдав приказ ВМС Украины совершить агрессивную провокацию в отношении государственной границы Российской Федерации.

Были нарушены не только ключевые положения международного морского права, но и общего права, включая Устав ООН, которые требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства.

То, что такое нарушение произошло, причём довольно опасными методами – маневрирование в узком проливе – могло создать и создавало риски для нормального движения судов в этой акватории.

Разумеется, такой бандитизм должен был быть пресечен, а международное сообщество обязано понимать, к чему ведут действия Киева.

Мы призываем партнеров по Совету Безопасности не брать на себя ответственность за опасное поведение украинских властей. Если данная трибуна продолжит использоваться для покрытия военных провокаций украинского режима и для обвинения России, реализовавшей право на защиту своих границ, авторитету Совета будет нанесен непоправимый урон.

Благодарю Вас.