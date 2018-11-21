Выступление и.о. Постоянного представителя Д.А.Полянского в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по встречной инициативе США и Украины, по обсуждению инцидента в Керченском проливе

Г-н Председатель,

Много разных вещей прозвучало, и я решил все-таки поделиться нашими оценками того, что сказано. Хотя многое, конечно, не заслуживает того, чтобы об этом говорить. Многое очень предсказуемо. Прежде всего, мы снова убедились в правильности того, что наше предложение о проведении заседания под другим пунктом повестки дня было абсолютно правильным. Сейчас говорили о чем угодно: об аннексии, оккупации, агрессии. Оказывается, мы теперь, я узнал с удивлением, оккупировали и аннексировали еще Азовское море. Это, конечно, что-то новое. Но о главной теме мало кто сказал на самом деле. Кроме уважаемого Владимира Юрьевича, который, правда, исказил факты. Но к этому я еще вернусь.

Вопрос состоял лишь в том, почему украинцы, без проблем пользовавшиеся известным им режимом судоходства в Керченском проливе, вдруг пошли на очевидную провокацию и подвергли опасности жизни своих моряков. На этот вопрос никто так и не потрудился ответить. Никто об этом даже не заикнулся. В общем-то, это можно воспринимать как карт-бланш Украине продолжать подобные провокации, нагнетать обстановку, создавать угрозу для всех в этом регионе. И судя по выступлению Владимира Юрьевича, Украина этот сигнал восприняла.

Хотел бы подкорректировать несколько выступавших. Уважаемая г-жа Дикарло как-то очень странно смешала Крым и Минские договоренности. Надеюсь, что Вы все-таки читали Минские договоренности и прекрасно знаете, что про Крым там нет ни слова. Вы также призвали уважать суверенитет только Украины. Хотя, наверно, суверенитет Российской Федерации тоже стоит уважать. По крайней мере, мы исходим из такого Вашего понимания.

Г-жа Хейли тоже отталкивалась от того, что Крым – это часть Минских договоренностей. Я так понял, возможно, мне послышалось, что даже на Азовское море, оказывается, распространяются Минские договоренности.

Такая безграмотность, к сожалению, поражает. Мы одно из предыдущих заседаний посвятили практически целиком анализу Минских договоренностей, зачитыванию их от первого до последнего пункта. И даже несмотря на это, приходится слышать такие вопиющие вещи.

Что касается самого инцидента, то здесь очень много вопросов. Расследование, безусловно, продолжается. Мы, конечно, поделимся его итогами. Я не хотел бы предвосхищать сейчас «по горячим следам». Могу сказать только два момента, которые не прозвучали, но они явно имеют значение и требуется при анализе инцидента.

Во-первых, на одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались в том, что имели специальное задание действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем.

Кроме того, такая маленькая, но достаточно важная деталь, что украинская сторона нарушила нашу границу в том месте, которое еще до 2014 года было российской территорией, если уж говорить о Крыме и не о Крыме. Украинцы при этом отказались от лоцмана и вероломно шли в Керченский пролив с юга. То есть налицо грубейшая провокация. Другой классификации даже представить себе сложно. Тем не менее, вы эту провокацию сознательно покрываете. При этом стоит еще указать, что ваши действия, в том числе и по поддержке версии Украины о произошедшем, уже приводят к ожесточению ситуации, в том числе и на востоке Украины.

Как сообщают наши коллеги в ОБСЕ, ВСУ стянули к линии соприкосновения зенитно-ракетные комплексы «Бук» С-300, ракетные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Блокируется разведение сил в станице Луганской. Введены военные на участках разведения в Золотом и Петровском. Силами 72-й бригады ВСУ захвачен населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге. Это конкретные вещи, которые свидетельствуют о нарушении Минских договоренностей. Все остальное, многое из того, что во всяком случае сегодня говорилось здесь, к ним не имеет никакого отношения. И вы эти факты абсолютно игнорируете.

Хотел бы также сказать, что раз уж здесь затронута крымская тема, хотя Крым и не находится на повестке дня Совета Безопасности, вопрос с принадлежностью Крыма для нас и для крымчан давно и окончательно закрыт – нравится это кому-то или нет. Никакие санкции, никакие рестрикции нашего решения не изменят. Закрыт этот вопрос был после того, как крымчане проголосовали за воссоединение с Россией в ходе свободного волеизъявления в соответствии с правом нации на самоопределение. Многие спрашивают: знали ли мы тогда, что нас будет ждать с учетом оголтелого продвижения Западом упомянутого мною сегодня геополитического антироссийского проекта «Украина»? Конечно, знали. Иллюзий никаких не было. Сожалеет ли Россия о том, что произошло? Нисколько не сожалеет. Более того, я хочу сказать, что подавляющая часть россиян гордится этим, поскольку, не встань мы тогда на защиту крымчан, сегодня они погибали бы от пуль и снарядов ВСУ, как погибают русскоязычные жители на Донбассе. Погибают только за то, что хотят говорить по-русски, учить по-русски своих детей и чтить тех, кто освобождал Украину от фашистов, а не сотрудничал с ними.

Необходимо также упомянуть (я не сказал об этом в моем предыдущем выступлении по «правильной» теме заседания), что принимаемые в Киеве решения развязывают руки радикал-националистам. В последние дни они особо активизировались. В частности, никто не упомянул о том, что при бездействии полиции было совершено очередное нападение на Посольство России в Киеве. Сегодня ночью сожжен дипломатический автомобиль. Радикалы по-прежнему угрожают штурмом взять диппредставительство. Я так понимаю, что реакции от вас ждать не приходится никакой. Это нормальное явление, с вашей точки зрения?

Мы требуем от украинской стороны обеспечить полную и безусловную неприкосновенность посольств и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и привлечь виновных в нападении к ответственности.

Г-н Председатель,

Поскольку Вы представляете Китай, я хотел бы напомнить Вам известное высказывание Конфуция о том, что очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

Вот сейчас, господа, вы занимаетесь ровно этим, рассуждая о мнимой российской агрессии, не касаясь темы нашего заседания, из-за чего мы, собственно, собрались. А проблема у вас перед глазами, решить ее очень просто, я об этом уже говорил. За десять минут можно решить ее по команде из Вашингтона. К сожалению, судя по выступлению наших украинских коллег, я делаю вывод о том, что они сильно приободрились и намерены и дальше действовать в избранном провокационном духе. Отсюда и услышанные нами фантазии о наших планах захватить Мариуполь.

В завершение хотел предупредить, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата самыми серьезными последствиями. Мы будем жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность Российской Федерации, включая акватории Азовского и Черного морей. Надеюсь, это всем понятно.

Благодарю за внимание.