Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ об украинской военной провокации в Чёрном море и нарушении международного права, Вена, 26 ноября 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Накануне президентских выборов на Украине П.Порошенко пошел на опасную провокацию в Черном море, направленную на создание международного скандала.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу, взяли курс на Керченский пролив, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота России, проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормального движения судов по акватории. Эти действия были совершены в нарушение Устава ООН, норм международного права, включая ст. 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море. Расцениваем такие шаги как нарушение суверенитета России. Противоправные действия вынудили российских пограничников применить силу. Благодаря их сдержанности и высокому профессионализму удалось избежать жертв. Троим пострадавшим в результате инцидента украинским военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни для них нет. Задержанные корабли-нарушители находятся в российском порту. Возбуждено уголовное дело.

Господин председатель,

Очевидно, что инцидент 25 ноября в Черном море это – тщательно продуманная и спланированная провокация, укладывающаяся в целенаправленную политику Киева по разжиганию очага напряженности в этом регионе. Все это направлено на искусственное обострение российско-украинских противоречий, создание новых предлогов для раскручивания тезиса о необходимости новых санкций против России.

На протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему т.н. милитаризации Азовского моря. Нашу страну многократно и, как теперь принято на Западе, бездоказательно обвиняли. Делалось все это с целью создать очередной острый сюжет, слепить «фейковую страшилку» в отношении к России.

На деле же, никаких планов по созданию в Азовском море новой военно-морской базы у России нет. Военные силы и средства там соизмеримы с задачей обеспечения охраны Крымского моста. Проверка проходящих через Керченский пролив украинских судов, как правило, длится не более 3 часов и является законным правом российских пограничников по обеспечению безопасности в территориальных водах России в условиях угроз со стороны украинских радикалов, которые обещали взорвать Крымский мост.

Обострение ситуации в Азово-Керченском регионе – часть стратегии нынешнего режима в Киеве по борьбе за власть, нацеленной на отвлечение внимания населения Украины от внутриполитических проблем. А их немало. Надо же как-то оправдывать продолжающиеся военные преступления киевских силовиков, невыполнение Украиной минского «Комплекса мер», ограничение конституционных прав и свобод граждан, в т.ч. свободы слова, собраний и ассоциаций.

Объявление военного положения, в случае его вступления в силу, создает угрозу безопасности в Донбассе. Курс Киева на провоцирование напряженности подтверждают последние события. ВСУ стянули к линии соприкосновения ЗРК «БУК», «С-300», РСЗО «Град» и «Ураган». Блокируют разведение сил в Станице Луганской. Ввели военных на участки разведения в Золотом и Петровском. 24 ноября силами 72-й бригады ВСУ захвачен н.п. Рассадки на Светлодарской дуге, о чем командование штаба т.н. «операции объединенных сил» заявило официально. Интенсифицировались обстрелы населенных пунктов. В их результате 21 ноября ранен мирный житель Еленовки 1956 г.р., 24 ноября – обесточена часть Горловки. Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб.

Принимаемые в Киеве решения, по сути, развязывают руки радикал-националистам, которые беспрепятственно продолжают свои антироссийские выходки. При бездействии полиции бесчинствующие молодчики осуществили очередное нападение на Посольство России в Киеве. Сегодня ночью сожжен дипломатический автомобиль. Радикалы угрожают штурмом взять диппредставительство. В Харькове националисты забросали файерами здание генконсульства, жгли покрышки перед зданием генконсульства во Львове. Требуем от украинской стороны обеспечить безусловную неприкосновенность Посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., привлечь виновных в нападении к ответственности.

Предупреждаем, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата серьезными последствиями. Мы будем жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность Российской Федерации.

Благодарю за внимание.