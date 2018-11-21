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26.11.1819:10 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителем «Московской платформы» сирийской оппозиции К.Джамилем

2275-26-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителя руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителя «Московской платформы» сирийской оппозиции К.Джамиля.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о путях продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

 

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