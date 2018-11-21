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26.11.1819:08 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Эфиопии в Москве А.Тегену

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Федеративной Демократической Республики Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы развития традиционно дружественных российско-эфиопских отношений, подтвержден взаимный настрой на наращивание взаимодействия между Москвой и Аддис-Абебой в политической, торгово-экономической и иных областях.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и африканской повестки дня с акцентом на урегулирование ситуации на Африканском Роге.

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