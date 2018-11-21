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26.11.1819:08 Новости

О беседе заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Директором Третьего политического департамента МИД ФРГ Ф.Аккерманном

2273-26-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Директора Третьего политического департамента МИД ФРГ Ф.Аккерманна.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ближневосточной проблематике с акцентом на текущую обстановку в Сирии в свете усилий по ее стабилизации и продвижению политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. С российской стороны была подчеркута необходимость увеличения содействия Сирии для постконфликтного восстановления страны, в том числе обеспечения условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

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