О беседе заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Директором Третьего политического департамента МИД ФРГ Ф.Аккерманном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Директора Третьего политического департамента МИД ФРГ Ф.Аккерманна.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ближневосточной проблематике с акцентом на текущую обстановку в Сирии в свете усилий по ее стабилизации и продвижению политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. С российской стороны была подчеркута необходимость увеличения содействия Сирии для постконфликтного восстановления страны, в том числе обеспечения условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.