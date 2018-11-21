О заседании в МИД России рабочей группы по возвращению из Ирака и Сирии несовершеннолетних российских детей на Родину

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 ноября в МИД России состоялось очередное заседание целевой рабочей группы под председательством специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю.Кузнецовой. Во встрече также приняла участие член Совета по правам человека при Главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Х.Б.Саратова.

Был подробно обсужден алгоритм дальнейших действий по возвращению на Родину из зон боевых действий в Ираке и Сирии несовершеннолетних граждан Российской Федерации. В этом контексте и с учетом итогов бесед с руководством Ирака в ходе состоявшегося 20-21 ноября с.г. визита в Багдад российской межведомственной делегации предметно рассматривался вопрос о группе российских детей в количестве около 100 человек, находящихся в настоящее время вместе со своими матерями в багдадской тюрьме «Рассафа». При этом особое внимание было уделено проработке в рамках как российского, так и иракского законодательства юридических аспектов, связанных со скорейшим оформлением необходимых документов.