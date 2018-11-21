О вызове в МИД России Временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 ноября в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Р.М.Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 г. кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Выражено также возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине.

Внимание Р.М.Нимчинского было привлечено к Заявлению МИД России от 26 ноября 2018 года, ему была вручена соответствующая нота.

Особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне.