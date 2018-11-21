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26.11.1817:11 Новости

О встрече статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с главами дипломатических миссий государств Центральной Азии в Российской Федерации

2270-26-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 ноября статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасин провел встречу с Послами Республики Казахстан И.Н.Тасмагамбетовым, Киргизской Республики Б.И.Отунбаевым, Республики Таджикистан И.М.Сатторовым, Туркменистана Б.К.Ниязлиевым и Республики Узбекистан Б.З.Асадовым.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду общих актуальных вопросов. Рассмотрены направления практического взаимодействия России и государств Центральной Азии в интересах обеспечения стабильности, безопасности и развития в регионе.

Достигнута договоренность о продолжении встреч в таком формате на периодической основе.

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