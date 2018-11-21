Комментарий Департамента информации и печати МИД России о химической атаке в Алеппо

24 ноября террористы «Джабхат ан-Нусра», находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые кварталы Алеппо – аль-Халидия, аз-Захра и улицу Нил – снарядами, начиненными отравляющими веществами. По имеющейся информации, в результате нападения 73 мирных жителя, большинство из которых женщины, дети и старики, были госпитализированы с симптомами острого химического отравления (удушье, тошнота, поражение верхних дыхательных путей и т.д.). 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, нанесен значительный материальный ущерб.

В Москве самым решительным образом осуждают данную атаку террористов против мирных жителей Алеппо. Неоднократно предупреждали и обращали внимание международного сообщества на попытки боевиков из Идлиба при активной помощи активистов из «Белых касок» организовать провокации с применением химического оружия. По поступающей информации, с этой целью в конце октября в провинцию Идлиб были завезены несколько десятков емкостей с отравляющими веществами, предположительно хлором. Последняя такая доставка состоялась 30 октября в населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от Алеппо.

В связи с обстрелами Алеппо Правительство САР направило письма на имя Генсекретаря ООН, председателя СБ ООН и Гендиректора ОЗХО с призывом принять безотлагательные меры по расследованию инцидента и направлению экспертов на место происшествия. Необходимо сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности тех, кто все эти годы использовал отравляющие вещества, чтобы держать в страхе мирных сирийцев.

Без сомнения, варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной. Ожидаем, что международное сообщество, неоднократно заявлявшее о своем категорическом неприятии применения химического оружия в Сирии, должным образом отреагирует на это нападение. Исходим из того, что ОЗХО как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения отравляющих веществ, проведет своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.