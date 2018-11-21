Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Доминиканской Республики М.Варгасом Мальдонадо, Москва, 26 ноября 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели конструктивные переговоры с Министром иностранных дел Доминиканской Республики М.Варгасом Мальдонадо. Мы давно знаем друг друга. Это не первый его визит в Россию. В ноябре 2016 г. он принял участие в министерской встрече Россия – «квартет» Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CEЛAK) в Сочи, в ходе которой была принята «дорожная карта» нашего сотрудничества, закрепляющая постоянный механизм политических консультаций. Я бы хотел еще раз поблагодарить г-на М.Варгаса Мальдонадо за его личный вклад в подготовку этого документа. В то время Доминиканская Республика председательствовала в СЕЛАК.

Доминиканская Республика – наш перспективный партнер в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. С удовольствием констатировали динамичное развитие разноплановых российско-доминиканских связей. Условились работать над их расширением и углублением.

У нас общая заинтересованность в совершенствовании и развитии двусторонней договорно-правовой базы. Мы только что подписали межправительственное Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей. Сделан еще один шаг по превращению Латинской Америки и Карибского бассейна в зону взаимных безвизовых поездок граждан. Доминиканская Республика стала уже 25-й страной (из 33), с которой мы заключили такие договоренности.

Уверен, что это будет способствовать дальнейшему развитию человеческих контактов, особенно взаимодействию в сфере туризма. Доминиканская Республика – в числе наиболее привлекательных направлений для отдыха российских граждан. В прошлом году эту страну посетили 230 тыс. человек (рост составил 75 % по сравнению с 2016 годом). В Москве работает представительство Министерства туризма Доминиканской Республики. У нас есть специальное соглашение, на основе которого мы продвигаем эту работу.

Заинтересованы в том, чтобы прекрасные политические контакты сопровождались расширением взаимодействия в сфере экономики. Здесь есть перспективные наметки в области сельского хозяйства, энергетики, включая технологии «зеленой энергетики». Договорились содействовать налаживанию прямых контактов между деловыми кругами, оказывать им всемерную поддержку, поощрять участие в различных выставках и ярмарках.

У нас хороший потенциал в сфере образовательных обменов, подготовки профессиональных кадров, а также культурно-гуманитарных связей. Мы предоставляем доминиканским гражданам правительственные стипендий на обучение в российских вузах. Выпускники советских и российских вузов Доминиканской Республики, а их более 3 тыс. человек, достаточно давно образовали Ассоциацию выпускников России, Восточной Европы, Центральной Азии и Кубы, которая также занимается продвижением нашего взаимодействия по линии гражданских обществ.

Полицейские Доминиканской Республики участвуют в антинаркотических курсах в Учебном центре МВД России в Манагуа, курсах для сотрудников чрезвычайных служб латиноамериканских и карибских государств на базе Регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля в Гаване. Нас особенно радует, что доминиканские дипломаты регулярно посещают ежегодные специализированные тематические курсы по линии Дипломатической академии МИД России.

Будем рады видеть доминиканских представителей на различных мероприятиях, которые предстоят в будущем году. Имею в виду, Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в рамках которого уже четвертый год подряд проходят специальные т.н. латиноамериканские сегменты.

В области внешнеполитического сотрудничества у нас обоюдная приверженность нормам и принципам Устава ООН, мирным политико- дипломатическим путям урегулирования любых конфликтов.

Рассмотрели ключевые вопросы повестки дня Совета Безопасности ООН, в котором Доминиканская Республика в 2019-2020 гг. будет работать в качестве непостоянного члена. Подробно обсудили вопросы, которые требуют дополнительного внимания.

О нашем намерении тесно координировать свои шаги в СБ ООН и других структурах свидетельствует подписание сегодня Меморандума о намерениях по вопросам консультационного взаимодействия между нашими министерствами на международных многосторонних площадках по линии постоянных представительств и делегаций двух стран.

Традиционно большое внимание уделяем нашему сотрудничеству в Латинской Америке и Карибском бассейне, связям России с СЕЛАК, субрегиональными структурами этого важного региона мира. Признательны Доминиканской Республике за неизменную поддержку, которую она оказывает нашим контактам, и стремится насыщать их практическим содержанием.

Признателен Министру иностранных дел Доминиканской Республики М.Варгасу Мальдонадо за сотрудничество.

Вопрос: Какие нормы международного морского права, с точки зрения России, были нарушены Украиной в результате произошедшего вчера инцидента с украинскими кораблями? Какие аргументы собирается использовать Россия? Что Вы вообще будете предпринимать в ходе экстренного заседания СБ ООН? Ожидаются ли в этой связи новые санкции Запада? Как введение военного положения на Украине отразится на ситуации в Донбассе?

С.В.Лавров: Этот инцидент был однозначной провокацией. Все, что необходимо сказать по этому поводу, было сказано и в заявлениях погранслужбы ФСБ России, и в комментариях официального представителя МИД. Были нарушены не только ключевые положения международного морского права, но и общего права, включая Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., другие международно-правовые инструменты, которые требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства. То, что такое нарушение произошло, причем достаточно опасными методами – маневрирование в узком проливе – могло создать и создавало риски для нормального движения судов в этой акватории.

По поводу того, что мы планируем предпринять на заседании СБ ООН. У нас нет иллюзий с учетом того, что Запад взял позицию безоглядной поддержки Президента Украины П.А.Порошенко и его режима. Хотя вчерашнее вечернее заявление, призывы со стороны ЕС к России и Украине проявлять сдержанность, как минимум, наводят на определенные мысли. Если и к Украине адресуется призыв наравне с Россией, значит, точно, Киев в глазах своих западных спонсоров совершил вещи, которые они не одобряют. Надеюсь, власти Украины сделают из этого необходимые выводы.

Одновременно нас не может радовать, что ЕС по-прежнему пытается цепляться за некие аргументы, в которых нет никакого резона. Я слышал, что он устами представителей европейской внешнеполитической службы заявил, что ожидает от России прекращения инспекций судов. Видимо, речь уже идет об Азовском море, потому что вчерашний инцидент произошел в Черном море, на подступах к Керченскому проливу. Нас призывают прекратить инспекции судов, хотя они проводятся в полном соответствии с имеющимися договоренностями, в том числе и с Украиной. Эти инспекции не привели ни к одной жалобе со стороны какого-либо инспектируемого судна. Я уже говорил об этом и просил бы наших коллег в Евросоюзе обращать внимание на фактическую сторону дела, не путать Азовское море с Черным, не создавать проблему там, где ее нет.

По поводу того, что нас призывают прекратить инспекции. Когда официальные лица Украины напрямую, открыто, гласно и публично призывали взорвать Крымский мост, почему-то я не слышал из Брюсселя каких-то призывов к ним урезонить своих представителей и прекратить призывать совершать террористические акты. Так что, здесь вопрос многогранный.

Думаю, мы увидели еще не все, что будет связано с последствиями вчерашней провокации. Вы уже знаете, что запущен процесс объявления военного положения на Украине. Секретарь СНБО Украины А.В.Турчинов сказал, что это означает, что выборы не будут проводится вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи. Думаю, наблюдать за тем, как эта украинская власть пытается вырулить из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно, скучно не будет.

Что касается санкций, то нас они уже давно перестали волновать. Конечно, санкции это всегда плохо. Трудно комментировать такую политику, когда из-за инцидентов, подобных вчерашнему, сторона, чей суверенитет был нарушен, может рассматриваться как объект новых санкций. Сложно рассчитывать на то, что мы сможем повлиять на людей, которые одержимы одним желанием искать всё новые поводы для давления на Российскую Федерацию.

Относительно эскалации ситуации в Донбассе могу сказать, что вчера оттуда были тревожные сообщения. Представители ДНР и ЛНР их не подтвердили, но нужно очень внимательно следить за тем, что там происходит. Если объявляется военное положение на Украине, радикал-социалисты, зная их повадки, будут ощущать, что у них развязаны руки. Там и без военного положения постоянно происходят нарушения международного гуманитарного права: обстрелы населённых пунктов, социальных объектов, гибель гражданского населения. Жёстко призываем западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами и прочими событиями на Украине.

Вопрос: Не является ли, на Ваш взгляд, нарушение границ России украинскими судами провокацией в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе?

Вчера Президент Украины П.А.Порошенко призвал страны-участницы Будапештского меморандума объединиться для защиты суверенитета и безопасности Украины, на который якобы покушается Россия. Может ли это стать началом прямой конфронтации?

С.В.Лавров: Наверное, когда украинская сторона планировала эту провокацию – а то, что это было сделано с благоволения, прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений не вызывает, – наверняка, они просчитывали дополнительные выгоды, которые хотят извлечь из этой ситуации. Прежде всего, расчёт был на то, что США и Европа, как всегда, безоглядно будут вставать на сторону провокаторов.

И «двадцатка» в Буэнос-Айресе приближается, и параллельно на ГА ООН около полутора недель назад украинцы внесли проект резолюции «О милитаризации Азовского моря» с критикой того, что они называют «милитаризацией Азовского моря». Под эту «пустышку», которую они распространили в ООН, им было бы немаловажно подобрать хоть какие-то факты.

Трудно сказать, какие идеи витали в их умах, когда они планировали эту провокацию, и чего хотели добиться в плане продвижения своей политики, которая ведёт Украину исключительно по пути радикал-национализма. Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас правят бал на Украине, что подтвердилось вчерашней безобразной акцией у российского Посольства в Киеве, которое закидали дымовыми шашками. Полиция не то чтобы бездействовала, но особого рвения прекратить этот шабаш не демонстрировала.

Я слышал, что Президент Украины П.А.Порошенко призвал страны-участницы Будапештского меморандума, подписанного лидерами США, России, Великобритании и самой Украины, объединиться для защиты суверенитета Украины. Будапештский меморандум касался договорённостей, которые были связаны с отказом Украины от ядерного оружия, которое на её территории осталось после распада СССР. Там есть обязательства всех стран-участниц этого Меморандума не применять ядерное оружие против Украины и соблюдать все без исключения принципы ОБСЕ. Мы полностью привержены этим обязательствам. Чего нет в Будапештском меморандуме, так это обязательств стран, которые его подписали, сносить, молча наблюдать, а то и поддерживать антиконституционные вооружённые государственные перевороты. Принципы ОБСЕ, под которыми в рамках Будапештского меморандума подписалась, в том числе, Украина, категорически запрещают смену власти на подобии той, которая произошла в Киеве в феврале 2014 года. Людям, которые пришли к власти в грубейшее нарушение одного из ключевых принципов Будапештского меморандума, следовало бы об этом помнить и не пытаться сваливать с больной головы на здоровую. Надо себя вести поадекватнее, потому что уже и западным спонсорам Киева бывает неудобно за то, в какие идеи и раздумья облекают свои интересы украинские руководители.

Вопрос: В прошлом году международное сообщество обвинило Президента САР Б.Асада в химатаке в Хан-Шейхуне, притом сделано это было молниеносно, не дожидаясь фактов и расследования Организации по запрещению химического оружия. Почему сегодня после химатаки в Алеппо мы не видим подобных реакций?

С.В.Лавров: Наверное, этот вопрос нужно адресовать не мне. Напомню, что в Хан-Шейхуне поначалу американская сторона попросила нас добиться от Правительства САР согласия на посещение международными инспекторами аэродрома, с которого взлетал самолет, проводивший антитеррористическую операцию против боевиков. Этот самолет, как утверждали американцы, нес снаряды, оснащенные химическими отравляющими веществами. Мы буквально через сутки после такого запроса договорились с сирийским правительством, и оно дало согласие на приезд инспекторов на этот объект. Как только мы это сделали, американцы сказали: «Спасибо, не надо». Через какое-то время они нанесли удары по этому аэродрому. Порой им даже не нужно специально разбираться в том, что произошло, если у них уже есть заранее сформированная позиция в отношении того, кто является «приемлемым экстремистом», а кто – объектом усилий по смене режима.

Если Вас интересует, почему сейчас не слышно каких-то заявлений со стороны Вашингтона, у «Раша Тудей» есть свое представительство в США, Вы можете задать этот вопрос. Хотя это даст повод тем, кто внимательно следит за Вашей работой, лишний раз сказать о вмешательстве во внутренние дела США. Они ответят, что американская позиция формируется в США, что нечего в эту позицию вникать.

Я пытаюсь иронизировать, потому что, на самом деле, печально, когда нашими западными партнерами информация начинает фильтроваться вплоть до законодательного уровня, как это произошло во Франции. Но это тема отдельного разговора.