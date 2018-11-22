Ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова для программы «Москва. Кремль. Путин», Москва, 25 ноября 2018 года

Вопрос: Мы слышим от американцев, что они против «Северного потока – 2», в том числе и «Турецкого потока», потому что это якобы ущемляет интересы Украины и ее граждан. Есть ли, на Ваш взгляд, там реальная забота об украинских гражданах?

С.В.Лавров: На эту тему было уже много сказано, в том числе и серьезными европейскими лидерами, которые видят коренные интересы своих стран в том, чтобы укреплять энергетическую безопасность. Те, кто просто ради проявления союзнической, ложно понятой солидарности поддерживают любые антироссийские шаги, думают, прежде всего, о том, чтобы понравиться США, вернее, не сколько США, сколько тем кругам, которые пытаются торпедировать любые конструктивные начинания в отношениях Москвы и Вашингтона.

Вопрос: Началась ли подготовка встречи Президента России В.В.Путина и Президента США Д.Трампа на уровне экспертов?

С.В.Лавров: Об этом уже говорили представители Администрации Президента Российской Федерации.

Подготовка не требует слишком больших усилий, потому что все предыдущие контакты между Президентом России В.В.Путиным и Президентом США Д.Трампом сопровождались разработкой документов, которые, я бы сказал, систематизируют нынешнее состояние отношений, показывают те упущения, которые произошли с тех пор, как администрация Б.Обамы разрушила львиную долю всех каналов диалога и подсказывают нашим переговорщикам, какие инициативы можно вынести на рассмотрение президентам. Они никаких сенсаций из себя не представляют. Необходимо начать нормальную, профессиональную неполитизированную работу, без всякой идеологии, по тем направлениям, которые являются жизненно важными для интересов России и США, и не менее важными для интересов всего мирового сообщества – борьба с терроризмом, организованной преступностью, распространением оружия массового уничтожения, купированием угроз в сфере кибербезопасности, где очень много наносного и придуманного, сбрасывается в публичное пространство. А заниматься профессионально сверкой оценок, обменом опытом, пока наши западные партнеры не очень горят желанием.

От России и США, безусловно, зависит успех усилий по урегулированию огромного количества конфликтов, которых, к сожалению, в мире меньше не становится. Сирия, наверное, наиболее острый и актуальный пример. Кстати, там, как и по Корейскому полуострову, в отличие от ряда других ситуаций, есть хорошие возможности для объединения наших усилий.

У России и США есть влияние на различные стороны той или иной ситуации, включая сирийскую и Корейского полуострова. Это влияние очень важно использовать во благо, а не во вред. Необходимо добиваться таких шагов, которые будут приносить результат, а не пытаться из той или иной ситуации устраивать конфронтационную полемику, в стремлении набрать исключительно сегодня и сиюминутно некие внутриполитические очки.

Вопрос: После каждой встречи Президента России В.В.Путина и Президента США Д.Трампа, к сожалению, все в российско-американских отношениях становилось только хуже. Нет ли опасности, что снова станет хуже?

С.В.Лавров: Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Д.Трампа, не будут прибегать к новым провокациям. Скорее, даже наоборот. Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога. Мы к этому диалогу готовы и когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю – это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили. Тем более, что в последнее время наметились некоторые подвижки в восстановлении каналов диалога и на других уровнях, в частности, между советами безопасности России и США.