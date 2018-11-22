Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Португалии А.Сантушем Силвой, Лиссабон, 24 ноября 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы очень довольны очередными переговорами с Министром иностранных дел Португалии А.Сантушем Силвой. Они были деловыми и содержательными, подтвердили, что наше партнерство отвечает интересам обеих стран.

Португалия – наш давний партнер. В следующем году мы будем отмечать 240-летие со дня установления дипломатических отношений. Договорились отметить эту дату серией специальных мероприятий и в России, и в Португалии.

Констатировали, что, несмотря на весьма сложную ситуацию в европейских и мировых делах, наши отношения с Португалией продолжают развиваться поступательно в соответствии с основными положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 1994 года.

Предметно рассмотрели основные двусторонние вопросы, прежде всего с учетом результатов переговоров наших Президентов в июне с.г. в Москве. Выразили обоюдную заинтересованность в развитии связей по всем направлениям, включая межпарламентские.

Приветствовали положительную динамику двусторонней торговли. По итогам этого года объем товарооборота превысит 1,5 млрд. долларов США. Рассчитываем, что предстоящее через пару недель здесь, в Лиссабоне, заседание Смешанной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству позволит найти дополнительные пути развития наших инвестиционных, торговых и, в целом, экономических обменов. У нас существует базовое межправительственное соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве, которое вступило в силу в прошлом году и, конечно, создает дополнительные возможности для наращивания наших связей.

Также договорились о том, чтобы сделать регулярными контакты между компаниями высокотехнологичного сектора, на ежегодной основе проводить российско-португальский бизнес-форум по инновациям, первое заседание которого состоялось в прошлом месяце «на полях» международного «Веб-саммита» в Лиссабоне.

Условились ускорить подготовку ряда новых договоров и соглашений, включая межправительственный Договор о социальном обеспечении, который будет охватывать в том числе вопросы пенсионного обеспечения, а также Соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Это важно для граждан наших государств, учитывая большой интерес португальцев к русскому языку и большой интерес россиян к посещению этой прекрасной страны. В прошлом году количество туристов из России достигло, по оценкам наших друзей, 145 тыс. человек. Надеемся, что этот показатель будет расти.

Также уделили большое внимание поддержке культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе путем организации различных фестивалей, музейных, выставочных обменов. Отметили очень высокую популярность, которой пользовалась среди посетителей Кремля выставка «Сокровища Португальской Империи XVI–XVII веков», экспонировавшаяся в начале этого года. Нам приятно, что состоявшиеся в прошлом месяце в Кашкайше Дни российской культуры также вызвали живой интерес среди португальцев.

У нас тесные, хорошие контакты по линии внешнеполитических ведомств. Сегодня мы подписали Меморандум о проведении политических консультаций, о котором А.Сантуш Силва уже упомянул. Этот документ позволит придать большую системность нашим консультациям и в целом диалогу между министерствами иностранных дел. Договорились сегодня продолжать взаимодействие на многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совете Европы. Обменялись мнениями по целому ряду вопросов, которые стоят на повестке дня этих организаций.

Мы заинтересованы и видим такую же заинтересованность со стороны Португалии в том, чтобы оздоровить обстановку в Евроатлантике. К сожалению, пока серьезным препятствием на этом пути остается наращивание военной активности НАТО вблизи наших границ, угроза нарушения Основополагающего Акта Россия-НАТО в том, что касается неразмещения на территории новых членов на постоянной основе существенных боевых сил. Безусловно, обсуждая отношения с Евросоюзом, выразили сожаление в том, что по инициативе Брюсселя практически все имевшиеся контакты, каналы диалога, включая более 20 секторальных диалогов, работа Совета партнерства и сотрудничества на уровне Министра иностранных дел России и Высокого представителя Евросоюза, – все эти каналы были заморожены. В условиях, когда внутри самого Евросоюза начинаются размышления о необходимости переосмысления архитектуры европейской безопасности (вы знаете об инициативах, с которыми выступали руководители Франции, Германии и ряда других стран), мне кажется, было бы непростительно, если Россия и Евросоюз сохраняли такую отстраненность от контактов друг с другом в ситуации, когда, наоборот, нужно больше разговаривать, с тем чтобы понимать, что думает партнер и как дальше вести дела в Европе, чтобы не создавать угроз и рисков для жителей нашего общего континента.

Говорили и о ситуации на Украине. Подтвердили с обеих сторон безальтернативность выполнения минского «Комплекса мер». Обменялись оценками по положению на Ближнем Востоке, включая Сирию, Ливию. Затронули ряд актуальных вопросов африканской повестки дня, включая урегулирование ситуации в Центральноафриканской Республике, где, как вы знаете, работают и наши инструкторы, а Португалия является основной страной-поставщиком контингентов в миссию ООН. Думаю, что эта тема тоже будет дополнительной для обмена мнениями и консультаций.

Искренне признателен моему коллеге за гостеприимство, оказанное моей делегации и мне. Подтвердил, что мы будем встречаться регулярно. Теперь очередь А.Сантуша Силвы приехать в Российскую Федерацию. Постараемся сделать так, чтобы наше гостеприимство не уступало португальскому.

Вопрос: Как Россия будет реагировать на возможный выход США и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)?

С.В.Лавров: Нашу позицию в отношении намерений США мы излагали не раз. Считаем, что это будет весьма опрометчивым шагом. Многие десятилетия Договор признавался одним из краеугольных камней международной, региональной и глобальной стабильности. Россия заинтересована в том, чтобы он был сохранен. Когда мы услышали о намерении США выйти из ДРСМД, получили подтверждение от представителя Администрации в Вашингтоне, что это решение по сути дела окончательное, мы постарались убедить американскую сторону в необходимости «не хлопать дверью», рассмотреть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения с тем, чтобы Договор сохранял свою силу.

Помимо консультаций по двусторонним каналам мы подготовили проект резолюции в СБ ООН, призывающий Россию и США сохранить ДРСМД. К сожалению, эта инициатива поддержана не была, в том числе солидарно со стороны всех членов ЕС, НАТО. Хотя индивидуально практически в каждой европейской столице прозвучала тревога по поводу того, что США могут похоронить этот Договор. К сожалению, нашим партнерам не хватило единства, чтобы и в ООН высказаться в пользу сохранения этого важнейшего документа.

Вопрос (адресован А.Сантушу Силве): Некоторые страны ЕС приняли решение о выдворении российских дипломатов по следам отравления Скрипалей. Португалия к ним не присоединилась. Как Вы это прокомментируете? Вопрос все еще открыт?

С.В.Лавров: Я все-таки обозначу свою точку зрения, поскольку обвиняют все-таки Россию, не предъявляя при этом ни одного факта. Все эти разговоры о том, что это «весьма вероятно», что только у России могли быть мотивы и т.д., уже подчеркивают абсолютную несерьезность подхода, который британское руководство пытается презентовать на мировой и европейской аренах. То, что страна, которая вознамерилась и официально объявила о решении выйти из ЕС, заставляет и требует от всех остальных в отношениях с Россией делать то, что хочется Великобритании, не делает чести ЕС и его членам. Те, кто поддался на британские провокации в связи с высылкой российских дипломатов, в разговорах с нами не смогли объяснить, какие же факты им предъявила Великобритания помимо того, что было сказано публично в духе «хайли лайкли». Ничего не было предъявлено партнерам. Просто их заставили подчиниться этому англо-саксонскому колониальному требованию.

Вопросы, которые мы задаем, предельно ясны в отличие от объяснений, которые предъявляют британцы. Наш главный вопрос сегодня: где Юлия Скрипаль? Где ее отец? Их не предъявляют общественности уже многие месяцы. На днях я слышал, что сделали телевизионный фильм про Скрипалей. Журналистка достаточно дотошно подошла к сбору фактов: как ясных, так и непонятных или сомнительных. Фильм не дал ничего нового с точки зрения понимания того, что произошло. Но показательно, что в фильме ни слова не говорится, где эти бедные люди, где Скрипали. Я не исключаю, что журналистка, которая готовила этот фильм, не пыталась получить к ним доступ. Раз этого доступа не дали, судя по тому, что о них ни слова не сказано, такого доступа и не было. Это значит, что британскому правительству и спецслужбам есть что скрывать.

Вопрос: Ваш коллега начал свою речь с того, что говорил о совместной борьбе с международным терроризмом. Однако чуть ранее Начальник Генштаба вооружённых сил Великобритании Н.Картер сообщил, что угроза со стороны т.н. «Исламского государства» значительно уменьшилась после того, как халифат был фактически уничтожен. Одновременно он сказал, что в этой ситуации Россия представляет для Запада большую угрозу, чем исламские террористы, отметив, что Лондону и союзникам необходимо объединится и сосредоточиться на этой угрозе. Для Вас и Москвы существует «красная черта» в таких высказываниях?

С.В.Лавров: Мы не можем никому запретить проявлять свои интеллектуальные и политические способности. Я слышал об этом заявлении, равно как слышал многие высказывания подобного рода со стороны Министра обороны Соединённого Королевства Г.Уильямсона. Мы не можем влиять на решения британского Правительства относительно того, кому они доверяют руководство своими вооружёнными силами. Надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность.

Говоря конкретно о высказывании относительно того, что Россия теперь представляет для Великобритании большую угрозу, чем «ИГИЛ», отметим, что этот господин неоригинален. Подобное высказывание уже допустил в своё время бывший президент США Б.Обама, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Следующей угрозой была лихорадка Эбола, с которой при нашей активной помощи справились. А вот с ИГИЛ пока ещё до конца не разобрались. На территории, контролируемой сирийским Правительством, игиловское государство, которое пытались там создать, разгромлено. Но очаги сопротивления остались, основной из которых находится на территории, подконтрольной США на восточном берегу реки Евфрат, где находится зона населённого пункта Ат-Танф. Там присутствие США вдвойне нелегитимно - в первую очередь, они там находятся незаконно, а во вторую, - без согласования с кем-либо создали подконтрольную зону радиусом 55 км, внутри которой расположен печально известный лагерь «Рукбан». В этой 55-ти километровой зоне также находятся несколько тысяч бандитов, которые почему-то рассматриваются США, как некая неприкосновенная группа лиц, позволяющая американцам оправдывать свое дальнейшее присутствие, в том числе, в этом конкретном месте сирийской территории.

Высказывания по поводу ИГИЛ, которые мы слышим из Госдепартамента США несколько отличатся от того, что сказал Начальник Генерального штаба ВС Великобритании Н.Картер. Госдепартамент на днях заявил, что ИГИЛ пока не побежден и для того, чтобы его победить, главным предварительным условием является смена режима в Сирии и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений. Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима. Опять главная задача - сменить режим, а не победить ИГИЛ. Отговорки, подобные той, которую я сейчас упомянул, не делают чести нашим американским коллегам и показывают, что в отличие от того, что они громогласно заявляют своей главной задачей - уничтожение терроризма в Сирии - у них есть другая, скрытая повестка дня.

Вопрос: Португалию и Россию связывает не только любовь к футболу, но и давние исторические отношения. Сегодняшняя встреча - еще одно яркое тому подтверждение. Какие направления в отношениях России и Португалии Вы считаете первостепенными?

С.В.Лавров: Мне казалось, мы уже ответили на эти вопросы. Подтвержу еще раз, что у нас есть обоюдная заинтересованность развивать отношения по всем без исключения направлениям. В двусторонних контактах это, конечно же, - политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях, торгово-экономическое, инвестиционное, инновационное сотрудничество, взаимодействие в сферах культуры, образования, поддержки языков и многое другое. Безусловно, и в вопросах внешнеполитического взаимодействия. Подписанный сегодня Меморандум содержит договоренность регулярно проводить консультации по вопросам борьбы с терроризмом. Это, как сказал мой коллега, очень важное сегодня направление борьбы с новыми вызовами и угрозами. В том же документе мы условились регулярно проводить консультации по конкретным проблемам, в том числе по кибербезопасности. Активно приветствуем такой подход наших португальских друзей, потому что для того, чтобы разобраться в происходящем ныне в киберпространстве, нужны регулярные профессиональные контакты и консультации. Считаю, что это образец для других стран, высказывающих озабоченность ситуацией в киберсфере, но уходящих от обсуждения на профессиональном, а не просто «микрофонном» уровне.