Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгина на четвертой ОК КЗХО в связи с обвинениями США, Великобритании и Канады в нарушении Россией своих обязательств по химконвенции, Гаага, 23 ноября 2018 года

Уважаемый г-н Председатель,

Считаем абсолютно недопустимыми прозвучавшие в выступлении США безосновательные и ничем не подкрепленные обвинения в нарушении Россией своих обязательств по статье 1 КЗХО в связи с якобы причастностью российских граждан к применению отравляющего нервно-паралитического вещества в г.Солсбери. Подобного рода заявления абсолютно

не соответствуют действительности и на деле имеют цель ввести в заблуждение мировое сообщество. Отказ Великобритании от какого-либо сотрудничества с Россией по «делу Скрипалей» в соответствии с пунктом 2 статьи IX КЗХО только подтверждает голословность звучащих обвинений. Вопреки этому, Великобритания обратилась в Техсекретариат с просьбой подтвердить выводы собственного национального расследования, что противоречит целям и задачам технической помощи, оказываемой государству-участнику в соответствии с пунктом 38 е) статьи VIII КЗХО. Как видно из представленных материалов по оказанной помощи применительно к Солсбери и Эймсбери, приходится говорить о политически мотивированном характере предпринятых мер.

18 апреля этого года на заседании внеочередной сессии Исполсовета Россией было заявлено, что проблема семейства «Новичков» - это проблема западных государств. Именно в нарушении статьи 1 КЗХО в химических лабораториях западных стран были исследованы структуры не менее сотни соединений. Такие работы осуществлялись в США, а также в Центре передовых технологий, созданном под эгидой НАТО в Чехии. В этом центре вели работы все ведущие западные страны.

Российская Федерация официально передала в Техсекретариат ОЗХО документ, включающий порядка тысячи новых химических соединений, которые предложили внести в контрольные списки КЗХО. Эти предложения в том числе предусматривают включение в списки около 400 химикатов, которые разработаны в США, запатентованы в качестве химического оружия еще до подписания Конвенции, но не представлены в списке на финальной стадии разработки Конвенции. Вот оно грубейшее нарушение международных обязательств по Конвенции! В свете вышесказанного выдвинутое США, Канадой и Нидерландами предложение о включении только двух химикатов в списки Конвенции выглядит совершенно недостаточным для принятия мер по укреплению Конвенции.

Г-н Председатель,

В последнее время Соединенные Штаты почему-то примеряют на себя тогу хранителей Конвенции. Указывают другим государствам-участникам на якобы нарушение ими обязательств по КЗХО. Но что же делают сами американцы? Хотели бы обратить особое внимание на выполнение США своих обязательств по Конвенции, которые имеют ярко выраженный избирательный характер. Любые конвенционные положения, не совпадающие с американскими интересами, Вашингтон просто игнорирует.

К примеру, Конгресс США сделал при ратификации Конвенции 28 оговорок, позволяющих обходить ее положения.

В частности: запрещать вывоз за пределы страны любых отобранных в США химических проб; налагать ограничения на проведение инспекций в США экспертами ОЗХО на предмет выявления запрещенной деятельности по Конвенции по запросу другого государства-участника; сохранять в действии Исполнительный указ президента США № 11850 от 8 апреля 1975 года, позволяющий применять химические средства для борьбы с беспорядками в военных целях, что также запрещается Статьей I КЗХО. США являются практически единственной страной, продолжающей сохранять оговорку к Женевскому протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 года, предусматривающую возможность ответного применения химического оружия.

Следует также напомнить, что американские и британские специалисты в 2003-2011 годах обнаружили в Ираке более 4,5 тыс. артиллерийских и реактивных снарядов, а также авиабомб в снаряжении боевыми отравляющими веществами и скрытно их уничтожили без верификации со стороны Технического секретариата ОЗХО. Основной причиной засекречивания данных операций стало, по всей видимости, нежелание афишировать американскую причастность к бывшей иракской военно-химической программе. Примечательно, что по итогам журналистского расследования, проведенного позднее газетой «The New York Times» выяснилось, что ЦРУ США реализовало целую программу по выкупу у населения и отдельных боевиков необнаруженных, разбросанных и расхищенных химснарядов из арсеналов С.Хуссейна.

Отчет о таком нестандартном методе уничтожения химснарядов США официально передали в ОЗХО только в 2009 году с целью убедить Исполнительный совет Организации в том, что принятые ими меры «строго соответствовали духу Конвенции». В свою очередь Технический секретариат ОЗХО отказался от расследования ввиду якобы «чрезвычайного характера ситуации» и отсутствия в КЗХО положения, оговаривающего порядок уничтожения отравляющих веществ в условиях боевых действий.

Таким образом, Соединенные Штаты и Великобритания грубо нарушили требования КЗХО и избежали при этом какой-либо оценки своих действий международным сообществом. Общее количество обнаруженных, уничтоженных на месте и вывезенных в США боеприпасов не поддается точной оценке. Все обстоятельства ликвидации вышеуказанных химических боеприпасов имеют первостепенное значение, принимая во внимание применение боевых отравляющих веществ в Ираке и Сирии террористами ИГИЛ.

Вызывает вопросы большое количество боеприпасов, уничтожаемых США с якобы неизвестной химической начинкой. Нас просят поверить «на слово»: это, мол, очень старые боеприпасы. Но как говорится, доверяй, но проверяй! Может выясниться, что под маркой неизвестного снаряжения скрываются следы необъявленной деятельности в области военной химии.

США не предоставили также всю имеющуюся информацию о местонахождении, виде, количестве, а также сведения относительно оставления и о состоянии оставленного химического оружия.

США не признали принадлежность семи авиабомб и одного авиационного выливного прибора в снаряжении фосгеном и хлорцианом, оставленных Пентагоном в Панаме, хотя эксперты Техсекретариата ОЗХО ещё в 2002 году подтвердили их американское происхождение.

Значительное количество оставленного американцами химического оружия в снаряжении CA (си-эй) и CS (си-эс) периода вьетнамской войны обнаружено также в Камбодже. Специальная миссия ОЗХО установила их принадлежность Соединенным Штатам. Но в Вашингтоне об этом молчат.

США под предлогом борьбы с терроризмом в Сирии незаконно разместили на территории этой страны свой военный контингент. Истиной же целью американского военного присутствие является прикрытие в угоду своим политическим интересам экстремистских группировок, орудующих в Сирии. Именно эти группировки стоят за провокациями с применением химоружия в Хан-Шейхуне и другими многочисленными химинцидентами. Для создания соответствующего информационного фона активно используются аффилированные с террористами НПО, такие как «Белые каски», которые были неоднократно уличены в подготовке инсценировок с использованием химоружия, например в сирийском г.Дума. О несостоятельности этих домыслов и инсинуаций мы неоднократно информировали как Исполнительный совет ОЗХО, так и Совет Безопасности ООН. Таким образом, США, по сути, потворствуют химическому терроризму.

Таким образом, совершенно очевидно, что США обвиняют Россию и другие страны, потому что хотят отвлечь внимание от своих собственных неприглядных действий. Мы призываем США перестать вводить в заблуждение мировое общественное мнение. Вместо этого американцам следовало бы честно признать, что им самим необходимо предпринять шаги для приведения своей деятельности в соответствие с четкими и ясными требованиями Конвенции.

Спасибо, г-н Председатель,

Просим распространить данное заявление в качестве официального документа и разместить его на веб-сайте ОЗХО.