Статья Министра иностранных дел России С.В.Лаврова для португальской газеты «Публику» под заголовком «Россия и Португалия: сотрудничество во имя созидательного развития», опубликованная 24 ноября 2018 года

Накануне визита в Португалию хотел бы поделиться с читателями газеты «Публику» – одной из самых популярных в вашей стране – размышлениями об отношениях между нашими государствами, ситуации в Европе в целом.

Лиссабон – наш добрый международный партнер. В основе российско-португальских связей – Договор о дружбе и сотрудничестве от 22 июля 1994 г. Совместными усилиями удалось достичь осязаемых результатов. Продвигается политический диалог, в том числе на высшем уровне. 20 июня в Москве прошли переговоры Президентов В.В.Путина и М.Ребелу де Соузы. Регулярный характер носят контакты по линии внешнеполитических ведомств. Их дальнейшему расширению будет способствовать реализация подписанного в рамах встречи с португальским коллегой А.Сантушем Силвой межмидовского Меморандума о проведении консультаций.

Положительную динамику демонстрирует товарооборот, который по итогам этого года может превысить 1,5 млрд. долларов. Полезный вклад в работу на этом направлении вносит межправительственная Совместная комиссия по экономическому и техническому сотрудничеству. В ходе ее очередного, 7-го заседания, которое состоится через две недели в Лиссабоне, особое внимание планируется уделить взаимодействию в области высоких технологий, а также выполнению вступившего в силу в прошлом году межправсоглашения об экономическом и техническом сотрудничестве.

На завершившемся недавно в Лиссабоне очередном международном «Веб-саммите» Россию представляли более 200 компаний и стартапов. «На полях» мероприятия прошел первый российско-португальский бизнес-форум «Новые возможности и вызовы в сфере инноваций». Убежен: такие встречи следует проводить на регулярной основе.

Углубляются культурно-гуманитарные обмены, контакты между людьми. С декабря 2017 г. по февраль 2018 г. в залах Музеев Московского Кремля состоялась уникальная выставка «Владыки океана. Сокровища португальской империи XVI-XVIII вв.» – наиболее представительная из когда-либо организованных за пределами вашей страны. В октябре 2018 г. в Португалии с успехом прошла Неделя российской культуры.

Приветствуем интерес португальцев к изучению русского языка. Его преподавание ведется на базе университетов Лиссабона, Порту и Авейру. В полной мере сохраняет свою востребованность деятельность центров русистики в университетах Коимбры и Минью. В свою очередь, язык Луиша де Камоэнса преподается в основных университетах и лингвистических вузах России, в том числе в моей alma-mater – Московском государственном институте международных отношений.

Сегодня все большее число российских туристов открывает для себя Португалию, знакомится с ее богатым и самобытным культурно-историческим наследием. Укреплению симпатии между двумя народами способствует и их любовь к футболу. Летом нашу страну – в рамках Чемпионата мира – посетили многочисленные португальские болельщики, которые смогли, что называется, своими глазами увидеть, чем живет современная Россия и ее граждане. Думаю, что они почувствовали, насколько реальная картина происходящего отличается от того, что можно иногда прочитать в ряде ангажированных СМИ.

К сожалению, серьезной помехой на пути дальнейшего упрочения российско-португальского сотрудничества остается нездоровая ситуация на нашем общем континенте. Кризис на Украине – результат геополитических игр США и их идейных единомышленников в ряде стран, а также слепоты бюрократии Евросоюза – обрушил атмосферу доверия, над созданием которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых государств Европы. Крайнюю озабоченность в Москве вызвало то, что Брюссель не только поступился своими принципами и ценностями, закрыв глаза на вооруженный переворот в Киеве, свергнувший демократически избранного президента, но и последовал указке из Вашингтона, присоединившись к антироссийским санкциям. Что мы имеем теперь? Архитектура диалога Россия-ЕС серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки, киевский режим ведет войну против собственного народа, в Европе возник новый конфликт. США же не несут никаких потерь. Более того, пользуются ситуацией для подстегивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой «холодной войне». Безопасность народов Европы становится заложником подрывной политики, проводимой из-за океана.

Напряженность последних лет между Россией и Западом, дорого обходящаяся международной стабильности, – не наш выбор. По-прежнему выступаем за формирование в Евроатлантике и Евразии общего пространства мира, равной и неделимой безопасности и широкого экономического сотрудничества, где учитывались бы интересы всех без исключения государств – как входящих, так и не входящих в различные интеграционные объединения.

В этой связи не может не радовать, что в Европе растет число тех, кто осознает бесперспективность конфронтационного курса в отношении нашей страны. Кто стремится проводить прагматичную политику и не желает жертвовать благополучием своих граждан, мирным будущим общеевропейского дома ради узкокорыстных интересов и амбиций внерегиональных игроков. Надеемся, что мудрость, просто здравый смысл в итоге возобладают и наши отношения с Евросоюзом и его государствами-членами будут восстановлены на основе подлинного добрососедства, честности, предсказуемости и открытости.

Россия и Португалия подходят к важному рубежу – в будущем году планируется отметить 240-летие установления дипломатических отношений. Нам предстоит подготовить и реализовать программу мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. В русском языке есть поговорка «Под лежачий камень вода не течет». Насколько мне известно, на португальском она звучит следующим образом «Спящей лисе курица сама в желудок не попадет» (À raposa dormente não lhe cai galinha no ventreо). Рассчитываю, что, опираясь на накопленный опыт и не поддаваясь влиянию сиюминутной политической конъюнктуры, мы продолжим продвигать устремленную в будущее двустороннюю повестку дня, совместно трудиться над расширением и диверсификацией связей, формированием благоприятных предпосылок для осуществления перспективных и взаимовыгодных начинаний в различных областях на благо наших народов.