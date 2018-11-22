Выступление Управляющего от Российской Федерации в Совете управляющих МАГАТЭ, Постоянного представителя Российской Федерации при международных организация в Вене М.И.Ульянова в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ по пункту повестки дня «Применение гарантий МАГАТЭ в КНДР», Вена, 22 ноября 2018 года

Уважаемая госпожа Председатель,

С удовлетворением отмечаем, что в последние месяцы удалось достичь определенного прогресса в деле урегулирования на Корейском полуострове. Сентябрьский саммит двух Корей, а также трехсторонняя встреча в формате Россия-Китай-КНДР, которая прошла 9 октября в Москве, позволили закрепить эти позитивные тенденции.

Российская сторона активно поддерживает диалог между Сеулом и Пхеньяном, который приносит хорошие результаты. Помимо Пхеньянской декларации отметим достижение Севером и Югом договоренностей о весомом пакете мер укрепления доверия в военной области.

Наше видение путей урегулирования было подробно изложено в российско-китайской «дорожной карте», которая сегодня де-факто воплощается в жизнь. Убеждены – построение доверия является ключом к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова.

С учетом того, что Пхеньян предпринял ряд важных шагов в сторону денуклеаризации, логично было бы эти усилия поддержать. Нашим партнерам необходимо помнить, что переговоры – это «улица с двусторонним движением», и шаги Пхеньяна на треке поэтапного разоружения должны в соответствии с п.32 резолюции 2375 сопровождаться синхронными встречными шагами по ослаблению санкционного прессинга. Все большую актуальность приобретает задача выработки гарантий безопасности. Формирование прочных международных механизмов обеспечения безопасности в регионе необходимо в том числе для того, чтобы избежать покорения ситуации, сложившейся сейчас вокруг СВПД.

Уважаемая госпожа Председатель,

МАГАТЭ как единственной в мире международной организации, обладающей необходимым техническим потенциалом и опытом, принадлежит центральная роль в возможной будущей проверке денуклеаризации Корейского полуострова. Считаем принципиально важным поддерживать на должном уровне техническую готовность Агентства к возобновлению проверок в КНДР. Отдаем должное соответствующим усилиям Департамента гарантий на этом направлении. Готовы продолжать оказывать ему посильную поддержку, в том числе тренируя инспекторов МАГАТЭ на российских ядерных объектах. Стоящие задачи по проверке северокорейской ядерной программы носят беспрецедентно масштабный характер и потребуют самой тщательной заблаговременной проработки. Конечно, вопросами демонтажа военно-ядерного комплекса КНДР могут заниматься только специалисты стран ядерной «пятерки», однако Агентству предстоит решить масштабные задачи по обеспечению учета и контроля всего выведенного за рамки военно-ядерной программы материала, подтверждение его непереключения на военные цели, а также мониторинга наличия возможных признаков незаявленной ядерной деятельности.

Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами в целях обеспечения мира, стабильности и всеобъемлющего урегулирования проблем Корейского полуострова.

Благодарю Вас, госпожа Председатель.