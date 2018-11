Выступление Управляющего от Российской Федерации, Постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова на сессии Совета управляющих МАГАТЭ по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ, Вена, 22-23 ноября 2018 года

Уважаемая г-жа Председатель,

Одним из самых заметных событий в ходе текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало внесение группой арабских стран проекта решения по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ). По своему характеру это инновационный документ, призванный сдвинуть с мертвой точки выполнение Резолюции 1995 г. по Ближнему Востоку за счет подключения потенциала Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН.

Возможно, опция с задействованием Генассамблеи не во всем идеальна, но ни сегодня, ни в обозримом будущем реальной альтернативы

ей нет и не предвидится. Это объясняется абсолютно тупиковой ситуацией в работе по ближневосточной тематике в рамках ДНЯО. После того, как в мае 2015 г. три страны сломали консенсус по проекту итогового документа Обзорной конференции именно из-за его ближневосточного раздела, не было даже попыток вернуться к предметному рассмотрению этой темы. Наши призывы к двум другим соавторам Резолюции 1995 г. – США и Великобритании – возобновить практическую работу остались без позитивного отклика. Показательно также, что ни одна из стран, сомневающихся в целесообразности подключения Генассамблеи, собственных предложений о том, как можно было бы возобновить работу в рамках ДНЯО, не выдвигает. Поэтому решение арабских стран задействовать каналы ГА ООН было, как представляется, не просто вынужденным, но совершенно закономерным и даже неизбежным. В свете сложившихся обстоятельств рано или поздно это должно было произойти.

Для России в данном контексте принципиальное значение имеют три момента.

Во-первых, инклюзивность. Ни одно из ближневосточных государств не должно быть искусственно исключено из процесса. Отрадно, что проект решения в полной мере это учитывает. Приглашение принять участие в совместной работе адресовано всем без исключения странам региона. Ни у кого нет оснований сказать, что его страну пытаются изолировать. Дверь открыта для всех.

Во-вторых, с учетом особой чувствительности данной проблематики, затрагивающей интересы национальной и региональной безопасности, исключительно важно, чтобы работа велась с прицелом на достижение решений, о которых свободно договорятся между собой страны региона – так, как это предусмотрено Резолюцией 1995 г. („arrangements freely arrived at by the States of the region“). Никто не может никому что-либо навязывать, пользуясь, скажем, численным превосходством. Голос каждой страны должен быть услышан. С удовлетворением отмечаем, что именно этим руководствуются соавторы проекта, включившие в свой документ основополагающее положение о том, что все решения в рамках переговорного процесса должны приниматься консенсусом. Это призвано служить надежной гарантией учета интересов каждого ближневосточного государства без каких-либо исключений.

В-третьих, представляется важным, чтобы Конференция по данной проблематике была тщательно подготовлена, а переговоры велись

без искусственных временных рамок и тем более цейтнота. Эти соображения также учтены в проекте решения. На подготовку Конференции отводится достаточное время – до конца 2019 г., а продолжительность переговорного процесса будет зависеть, как мы понимаем, исключительно от его результативности. Это разумно.

Таким образом, есть все основания сказать, что арабский проект решения является сбалансированным, абсолютно неконфронтационным и вполне конструктивным. Он предлагает реальный выход из тупика.

На этом фоне вызывает искреннее недоумение тот факт, что при голосовании по проекту в Первом комитете ГА ООН 71 страна воздержалась. К сожалению, среди них оказались все государства-члены Европейского союза, который на протяжении ряда лет проводил линию на содействие достижению прогресса в направлении создания ЗСОМУ, а также целый ряд других авторитетных государств, играющих заметную роль в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Возникает естественный вопрос – почему? Почему в момент, когда потребовалось подкрепить декларации о поддержке создания ЗСОМУ практическим действием, семь десятков стран заняли отстраненную, индифферентную позицию?

Мы внимательнейшим образом проанализировали выступления воздержавшихся по мотивам голосования, но, честно говоря, по-настоящему убедительных аргументов в пользу того, чтобы отказать проекту в поддержке, так и не нашли. Чаще всего оппоненты арабской инициативы ссылаются на то, что не все страны региона ее поддерживают. Судя по результатам голосования в Первом комитете, это действительно так. Одна ближневосточная страна выступила против. Но позвольте напомнить, что точно такая же ситуация сложилась в 2010 г. при принятии итогового документа Обзорной конференции ДНЯО. И тогда все те, кто сейчас воздержался, с энтузиазмом присоединились к консенсусу. Почему же сейчас они заняли иную позицию? И это при том, что в проекте нового решения по ЗСОМУ правило консенсуса прописано гораздо более четко, чем в 2010 г.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы против давления на кого бы то ни было в контексте реализации идеи ЗСОМУ. Но мы не видим, каким образом арабский проект решения может нанести ущерб интересам чьей-либо безопасности. В основу этого документа положен принцип добровольности. Приглашение к участию в Конференции адресовано всем странам региона, и каждая из них вправе решать, принимать его или нет. Никаких мер давления или принуждения проект не предусматривает. Перечитайте документ, чтобы убедиться в этом.

Если к переговорному процессу присоединятся все государства ближневосточного региона, то каждое из них сможет обеспечить свои интересы с помощью правила консенсуса. Если кто-то решит остаться на данном этапе в стороне, то принимаемые на Конференции решения не будут носить для такого государства обязывающего характера. Все достаточно демократично и соответствует международным нормам. Хотелось бы надеяться, что если не сейчас, то на более позднем этапе все государства региона присоединятся к переговорам. Такой вариант, как мы понимаем, проект решения предусматривает. К тому же опыт предыдущего обзорного цикла ДНЯО показывает, что это вполне возможно. Напомню, что в состоявшихся в 2013-2014 гг. по российской инициативе неофициальных консультациях по ЗСОМУ в Глионе и Женеве приняли участие все основные страны региона, включая Израиль, который тогда внес полезный вклад в дискуссии.

В заключение хотел бы привлечь внимание к еще одному связанному с данной темой особо важному аспекту. Как все мы знаем, Договор о нераспространении ядерного оружия переживает сейчас далеко не лучшие времена. Он раз за разом проходит серьезные испытания на прочность. Одна из причин – отсутствие за 23 с половиной года какого-либо прогресса в выполнении Резолюции 1995 г. по Ближнему Востоку. Это постоянный раздражитель, отравляющий обзорные циклы ДНЯО. Реализация арабской инициативы способна существенно разрядить напряженность вокруг этого вопроса и создать гораздо более благоприятные условия для проведения Обзорной конференции ДНЯО 2020 года. Было бы безответственно этим не воспользоваться. Призываем всех, кому близки интересы укрепления режима ядерного нераспространения, поддержать арабскую инициативу в ходе предстоящего голосования в Генеральной Ассамблее ООН.

Россия как соавтор Резолюции 1995 г. полностью осознает свою ответственность за ее реализацию и намерена содействовать успешной подготовке и проведению Конференции по ЗСОМУ. Надеемся, что и два других соавтора – США и Соединенное Королевство, с которыми

мы достаточно плотно и временами плодотворно сотрудничали в данной сфере в 2011-2014 гг., внесут свой вклад в достижение прогресса на этом направлении.