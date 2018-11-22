О рабочем визите Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Италию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22-23 ноября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил Итальянскую Республику с рабочим визитом. Состоялись его переговоры с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Э.Моаверо Миланези и отдельная встреча с Председателем Совета министров Италии Дж.Конте.

В ходе бесед были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы российско-итальянского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в контексте реализации договорённостей, достигнутых на встрече Президента Российской Федерации В.В.Путина с Председателем Совета министров Италии Дж.Конте 24 октября 2018 г. в Москве.

Среди международных тем особое внимание уделено проблематике урегулирования ситуаций в Сирии, Ливии, на Украине. Стороны подтвердили свою приверженность объединению усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом и другими современными вызовами и угрозами. Была затронута также тематика российско-итальянского взаимодействия в рамках многосторонних форматов, в первую очередь в ОБСЕ, где Италия завершает своё председательство в 2018 г. Обсуждены пути преодоления кризиса в Совете Европы.

С.В.Лавров по приглашению Э.Моаверо Миланези принял участие в работе IV-ой международной конференции «Средиземноморье: римский диалог», организованной МИД Италии и Институтом международных политических исследований Италии. В своём выступлении глава российского внешнеполитического ведомства проанализировал актуальные тенденции на международной арене, в том числе средиземноморском и сопредельных с ним регионах, в целях выработки путей решения наиболее острых проблем, представляющих угрозу европейской и глобальной безопасности.