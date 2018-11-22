Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Э.Моаверо Миланези, Рим, 23 ноября 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего хотел бы поблагодарить наших итальянских хозяев за гостеприимство и очень плодотворную совместную работу.

Это уже наша вторая встреча с моим коллегой Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Э.Моаверо Миланези менее чем за два месяца. Это отражает наш обоюдный настрой на развитие диалога по двусторонним темам и вопросам международной повестки дня в соответствии с теми договоренностями, которые достигаются на высшем уровне. В частности, в соответствии с тем, о чем говорилось 24 октября в ходе визита в Российскую Федерацию Председателя Совета министров Италии Дж.Конте и его встречи с Президентом России В.В.Путиным.

Обменялись мнениями относительно предстоящего графика контактов. Э.Моаверо Миланези уже упомянул о том, что 17 декабря состоится заседание Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству (Экономсовет), «на полях» которого пройдет Форум малых и средних предприятий России и Италии. Это будет хорошим продолжением встречи с итальянским бизнесом, которая состоялась во время визита Премьер-министра Италии Дж.Конте в Россию, когда он и Президент России В.В.Путин встретились с руководством ведущих итальянских компаний, работающих на российском рынке.

Мы, безусловно, говорили о наших задачах на фронте борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и с другими современными вызовами и угрозами. Подчеркнули необходимость дальнейшего активного взаимодействия наших соответствующих ведомств на этих направлениях.

У нас хорошие регулярные контакты между министерствами иностранных дел. Условились продолжать консультации по темам, которые представляют взаимный интерес.

Одной из важнейших составляющих наших связей являются культурно-гуманитарные контакты. До конца года на Апеннинах продолжаются «Русские сезоны», в рамках которых прошли выставки произведений из коллекций наших крупнейших музеев, гастроли лучших театральных и концертных коллективов. В свою очередь выразили признательность итальянской стороне за интересную программу мероприятий, проведённых Италией в ходе состоявшегося 15-17 ноября VII Петербургского международного культурного форума.

В целом у нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы продолжать сотрудничество по линии гражданских обществ. В этой связи возлагаем надежды на деятельность российско-итальянского Форум-диалога, который является полезным механизмом, помогающим развивать контакты между людьми.

Обсудили ход подготовки к Совету министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, где Италия сейчас является Председателем. Заседание СМИД ОБСЕ состоится в начале декабря в Милане. Мы рассчитываем на принятие значимых решений, в том числе и антитеррористических, антинаркотических. Россия также будет продвигать договоренности, которые касаются защиты языковых и образовательных прав национальных меньшинств, а также необходимости обеспечивать в соответствии с имеющимися обязательствами свободный доступ СМИ и общественности к информации.

По региональной проблематике много времени уделили задачам по преодолению внутриливийского кризиса. Убеждены в необходимости поиска общеприемлемых подходов, которые позволили бы самим ливийцам через национальный диалог определить будущее своей страны. В этой связи мы подтвердили позитивную оценку международной «Конференции для Ливии», которая состоялась 12-13 ноября в Палермо, где Российскую Федерацию представлял Председатель Правительства России Д.А.Медведев. Готовы и далее содействовать усилиям по скорейшему созданию условий для разрешения этого кризиса, равно как и других кризисов в регионе.

В этом контексте мы говорили о Сирии. Проинформировали наших итальянских коллег о той работе, которую Россия вместе с Турцией и Ираном проводит в рамках Астанинского процесса с тем, чтобы создавать условия для пресечения проявления насилия, решения гуманитарных проблем, возвращения беженцев и, конечно же, для скорейшего начала политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН. В этой связи мы рассказали об усилиях по завершению формирования конституционной комиссии в соответствии с решениями состоявшегося в январе этого года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Ближайшей вехой в этих усилиях будет очередная встреча 28-29 ноября в Астане трех стран-гарантов Астанинского процесса России, Турции и Ирана с участием наблюдателей из ООН.

Затронули также один из вопросов, который сейчас обретает уже системный характер и является серьезным вызовом международному праву. Имею в виду стремление некоторых стран создавать в рамках международных организаций т.н. «механизмы по атрибуции», которые вопреки действующим конвенциям наделяли бы секретариаты этих организаций правами определения виновных в том или ином случае. Это явно выходит за рамки мандата многосторонних структур, действующих на основе уставов и своих имеющихся мандатов. Они должны строго руководствоваться этими мандатами, не пытаясь брать на себя некие несвойственные им функции.

Говорили, конечно, об Украине. У нас единое мнение, что нет альтернативы выполнению минскому «Комплексу мер». Хотя, конечно, мы видим те различия, которые проявляются в позициях ЕС, с одной стороны, и России – с другой, в том, что касается конкретных путей движения к этой цели. Думаю, что через диалог, подобный тому, который мы сегодня провели с итальянскими коллегами, мы сможем выработать линию, которая приведет к полному и безусловному выполнению Минских договорённостей, одобренных СБ ООН.

Вопрос (перевод с итальянского): Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг поздравил Италию с проведением международной «Конференции для Ливии» в Палермо при поддержке России. Италия сейчас играет важнейшую роль в стабилизации Ливии. Было сказано, что на Конференции присутствовал Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев, который предложил многосторонний формат по аналогии с Сирией. Будет ли военная поддержка в Ливии со стороны Российской Федерации, например, совместно с Египтом? Не могли бы Вы также сказать о Дж.Хашогги и Президенте США Д.Трампе?

С.В.Лавров: Не очень понял, причем здесь Й.Столтенберг, когда речь идет о Ливии? Хотя, конечно, все беды современной Ливии связаны с агрессией НАТО в грубейшее нарушение резолюции СБ ООН.

Мы сегодня говорили о том, что в поисках урегулирования кризисов в Ливии и других странах этого многострадального региона нужно отталкиваться от того, что мы имеем сегодня. Но ни в коем случае не забывать о причинах, ввергнувших регион в пучину междоусобиц, давших толчок бурному росту терроризма, незаконному обороту оружия и беспрецедентной волне мигрантов, в том числе в Европу.

Что касается встречи в Палермо, мы поддержали инициативу ее проведения. Об этом говорилось в ходе визита Председателя Совета Министров Дж.Конте в Россию. У него была встреча с Президентом России В.В.Путиным.

С самого начала ливийского кризиса мы продвигали необходимость разговаривать, работать со всеми сторонами внутриливийского конфликта – и с Триполи, и с Тобруком. Много раз и те, и другие приезжали в Российскую Федерацию в рамках усилий по созданию условий для общенационального диалога и примирения. Некоторые страны на раннем этапе ливийского кризиса пытались занимать сторону той или иной ливийской политической силы. Но убежден, все поняли, что этот подход не имеет перспективы. И сейчас усилия всех внешних игроков, которые хотят помочь достичь урегулирования в Ливии, направлены на общение со всеми ключевыми сторонами конфликта. Это в очередной раз подтвердилось на Конференции в Палермо, которую Италия провела весьма успешно и на которой был заложен дополнительный кирпичик в фундамент нашей общей работы. На Конференции было правильно сделано то, что касается контрпродуктивности установления искусственных сроков того или иного этапа в политическом процессе, будь то выборы или что-то иное. Прежде всего сами ливийские игроки должны определить, как они будут жить вместе в своей стране. Лишь по достижении такого понимания можно говорить о демократических процедурах формирования новых структур власти.

Что касается Вашей просьбы сказать про Дж.Хашогги и Президента США Д.Трампа, я не понял, о чем конкретно идет речь. По Дж.Хашогги мы уже высказывались. Говорили о том, что необходимо как можно скорее завершить расследование. Отмечаем, что саудовцы проводят это расследование, сотрудничают с турецкими властями. Будем ждать скорейшего вынесения окончательного вердикта.

Вопрос: Последние недели Киев и Брюссель активно нагнетают ситуацию вокруг Азовского моря, обвиняют Россию в незаконных проверках судов, наращивании военной мощи в Азовском море. Почему именно сейчас поднята эта тема? Не кажется ли Вам, что напряженность вокруг России в связи с ситуацией на Азовском море нагнетается искусственно?

С.В.Лавров: Наша позиция была на днях подробно изложена в заявлении МИД России. Мы привели там конкретные факты, призвали не руководствоваться некими политизированными, искусственно придумываемыми оценками. Правовое содержание этой ситуации определяется Договором между Россией и Украиной от 2003 г., в соответствии с которым Азовское море является внутренними водами России и Украины. И та, и другая сторона имеют право проводить инспекции. Порядок таких инспекций описан.

Могу Вас заверить, это сущая правда. С апреля этого года не было ни одной жалобы ни от одного капитана, ни от одного судна, которые подвергались проверке со стороны Российской Федерации. Немаловажно, что мы не слышали каких-либо тревог в выступлениях наших европейских коллег, переживающих сейчас по этому достаточно вымышленному поводу, в то время, когда украинская сторона абсолютно противоправно, в нарушение всего и вся захватывала российские суда, удерживала их экипажи, объявляла о стремлении продать сами суда с молотка. В то время, повторю, из ныне пекущихся о чистоте событий в Азовском море никто не высказывал никаких тревог. Не вижу других объяснений, кроме стремления в очередной раз изобрести предлог для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию.

Напомню также, что Керченский пролив не является проливом, подлежащим регулированию международным правом - он российский. Не случайно, мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников, военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать некие приготовления, чтобы взорвать Крымский мост через Керченский пролив. На эти заявления официальных лиц Украины мы тоже не слышали какой-либо внятной реакции со стороны наших западных партнеров, высказывающих сейчас озабоченность абсолютно легитимными действиями российских властей в Азовском море. Эти шаги не явились причиной ни единой жалобы со стороны капитанов проходивших проверку судов. Все проверки были проведены в полном соответствии с установленными нормами.

Вопрос (обоим министрам, перевод с итальянского): Говорили ли вы о санкциях? Что предпринимает Италия для того, чтобы облегчить санкционный режим? Ведь было сказано, что необходимо его преодолеть? Председатель Совета министров Италии Дж.Конте во время своего визита в Москву заявил, что последствия введения санкций наносят большой ущерб итальянским компаниям. Г-н Лавров, что Вы ожидаете по этому поводу от Италии? Каково негативное влияние санкций на Россию?

С.В.Лавров (отвечает после Э.Маоверо Миланези): Начну с того же места, на котором Э.Маоверо Миланези завершил свой комментарий насчет международного права. По-моему, пару лет назад была попытка государственного переворота в Гамбии. Госдепартамент США сделал мощное официальное заявление (наверняка, можно найти цитату в Интернете), сказав, что США категорически не приемлют любой захват власти неконституционным путем.

Когда в феврале 2014 г. госпереворот на Украине успешно прошел – это была не просто попытка переворота, а его успешное осуществление против законно действующего Президента Украины – США ничего не сказали, равно как ничего не сказал и Евросоюз. Хотя Франция, Германия и Польша подписались в качестве гарантов соглашения, которое буквально за день до этого госпереворота было достигнуто между Президентом В.Ф.Януковичем и представителями оппозиции. Эти представители оппозиции, ведомые радикалами и националистами, осуществили госпереворот и заявили о том, что соглашение больше не действительно.

Все промолчали. Мы молчать не стали, потому что, как вы знаете, эта новая власть немедленно приняла закон, нацеленный на запрещение русского языка. Радикалы, которые вели основное наступление на законные органы и институты власти, публично, официально заявили о том, что русские должны быть изгнаны из Крыма, потому что они никогда не будут думать, как украинцы и чтить украинских героев. Назвали при этом Бандеру и Шухевича, которые являлись пособниками Гитлера и были, как и им подобные, осуждены Нюрнбергским трибуналом. Это начало истории.

Конечно, мы хотим, чтобы международное право уважалось. Только почему-то по Гамбии Госдепартамент США занял одну позицию. В Йемене президента тоже свергли, и уже три или четыре года все международное сообщество требует вернуть его в столицу и дать возможность вернуться к своим обязанностям. А вот на Украине произошел госпереворот, и все считают, что так и должно быть. Поэтому мы не зря говорили (и я уже имел возможность высказываться на эту тему), что некоторые наши западные коллеги пытаются уйти от классического толкования термина «международное право». Сейчас они все больше вводят в оборот термин «порядок, основанный на правилах» (rules-based order). Это очень интересная вещь. Понаблюдайте, в каких ситуациях люди стараются избегать упоминания международного права и говорят про порядок, основанный на правилах.

В случае с Украиной они явно руководствовались не международным правом, а правилами, которые сами придумали. Если им не нравятся те, кто пытался сделать переворот в Гамбии, то, значит, в этом случае международное право должно выполняться. А если им понравилось то, что сделала национал-радикальная оппозиция на Украине, значит, это будет правило, которое они сами придумали и хотят, чтобы на этих правилах основывался дальнейший порядок. Поэтому к санкциям мы относимся как к абсолютно политизированному решению, которое в случае с жителями Крыма наказывает их за свободное волеизъявление. Это грубое нарушение Конвенции и пактов о правах человека. Думаю, юристы легко могут это доказать с текстами в руках.

Тем не менее, мы понимаем, что санкции – это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще эти санкции отменять. Да, конечно, они наносят ущерб и тем, и другим. По подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, например, общий ущерб от санкций на сегодняшний день составляет порядка 100 млрд долларов США. Итальянские производители сельскохозяйственной продукции посчитали, что только они на проблеме, которая возникла с экспортом сельхозтоваров из Италии в Россию, потеряли 3 млрд евро. Такие цифры есть, но, наверное, точно никто сказать не может.

Мы сделали для себя один вывод. В ситуации, когда политизированные решения принимаются с целью наказать Россию или, как в случае с американскими санкциями, ослабить конкурентов – ведь американские санкции действуют и против России, и против Китая, и против Европы – там главное – лишить конкурентов возможности получать экономические выгоды в тех случаях, когда США считают это несправедливым. Вывод для нас очень простой: мы должны научиться – и во многом уже научились – жить в этой ситуации. Жить так, чтобы не зависеть от тех людей, которые доказали свою ненадежность как торговые, экономические партнеры. Безусловно, мы понимаем, что в Европе далеко не однозначное отношение к этой ситуации. Мы видим достаточно большое количество стран, включая Италию, которые считают это ненормальным и выступают за то, чтобы эту ситуацию выправлять. Мы это приветствуем, но не можем делать в этой сфере первые шаги навстречу нашим коллегам. Они должны сами определиться.

Тем временем, помимо того, что мы будем выстраивать свою экономику так, чтобы не зависеть от партнеров, которые доказали свою ненадежность, мы с коллегами, которые готовы к сотрудничеству, развиваем проекты, возможные в современных условиях. К числу таких партнеров относится, безусловно, Италия, с которой у нас очень хорошее взаимодействие в сфере энергетики и в целом ряде других областей. Мы сегодня об этом говорили. Но основной разговор состоится через пару недель, когда здесь, в Риме, пройдет заседание Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

И такие возможности между Россией и Италией есть. Мы их, безусловно, будем использовать максимально. С другими странами у нас также осуществляется целый ряд важных, интересных проектов, несмотря на санкционную ситуацию.