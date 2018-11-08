О рабочей поездке спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова в Республику Судан

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 ноября находившийся в Хартуме с рабочей поездкой специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов был принят Президентом Республики Судан (РС) Омаром Баширом, провел вместе с Государственным министром по иностранным делам Осамой Фейсалом 7-е заседание российско-суданского Рабочего комитета высокого уровня.

10 ноября М.Л.Богданов имел встречи с министрами иностранных дел РС Ад-Дирдири М.Ахмедом, нефти, газа и минеральных ресурсов Азхари Абдаллой, являющимся председателем Суданской части Российско-Суданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также помощником Президента РС Авадом Аль-Джазом.

11 ноября М.Л.Богданов был принят Премьер-министром Судана Муатазом Мусой, а также встретился с помощником главы суданского государства Фейсалом Ибрагимом.

В ходе состоявшихся встреч и бесед был предметно рассмотрен комплекс актуальных вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-суданских отношений. При этом был подтвержден общий настрой Москвы и Хартума на динамичное наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства, реализацию соглашений и договоренностей по итогам российско-суданских переговоров на высшем уровне в ноябре 2017 г. в Сочи и июле с.г. в Москве.

В рамках углубленного обмена мнениями по ключевым темам ближневосточной, африканской и международной повестки дня особое внимание было уделено задачам урегулирования сирийского, ливийского и йеменского кризисов, развитию обстановки в районе Африканского Рога, в Республике Южный Судан, ЦАР и Сахаро-Сахельской зоне. При этом было условлено укреплять российско-суданскую координацию в ООН и других многосторонних форматах, а также по вопросам взаимодействия России с ЛАГ, Афросоюзом и ОИС.

Была дана высокая оценка сложившемуся между Москвой и Хартумом уровню политического диалога, совпадению подходов двух стран в пользу политико-дипломатических методов разрешения конфликтов и кризисных ситуаций, уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, четкого соблюдения универсальных норм и принципов международного права, закрепленных в том числе в Уставе ООН.