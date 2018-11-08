О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

Подтвержден обоюдный настрой на продолжение усилий по достижению прочного урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН. В этом контексте министры рассмотрели ход подготовки к очередной Международной встрече в Астанинском формате по Сирии, запланированной на конец ноября с.г., обменялись мнениями о шагах, призванных обеспечить ее результативность.

С.В.Лавров и М.Чавушоглу также обменялись оценками по ряду других направлений взаимодействия внешнеполитических ведомств России и Турции.

Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня.