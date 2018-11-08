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9.11.1818:20 Новости

О консультациях заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с заместителем Министра иностранных дел Турции Ф.Каймакджи

2142-09-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 ноября в Анкаре состоялись плановые консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с заместителем Министра иностранных дел Турецкой Республики Ф.Каймакджи.

Проведен углубленный обмен мнениями по европейской проблематике, включая различные аспекты отношений с ЕС, НАТО, ОБСЕ, СЕ, наращивание взаимодействия двух стран на профильных общеевропейских площадках.

Предметно рассмотрена ситуация на Балканах, состояние и перспективы взаимодействия России и Турции со странами региона и в вопросах содействия укреплению там стабильности и реализации проектов экономического развития. Обсуждено также нынешнее положение дел в кипрском урегулировании.

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