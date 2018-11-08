О развитии ситуации в Йемене

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В последние дни в Йеменской Республике (ЙР) разворачивается новый виток эскалации кровопролитного и разрушительного вооруженного конфликта с участием «арабской коалиции» во главе с Саудовской Аравией.

По поступающей информации, 2 ноября лояльные действующему Президенту ЙР А.Хади йеменские вооруженные формирования начали широкомасштабное наступление в северо-западной провинции Саада, считающейся главным оплотом хуситского движения «Ансар Алла». Одновременно авиация «арабской коалиции» активизировала удары по районам, прилегающим к международному аэропорту столицы Йемена Саны, с целью, как декларируется, подавления расположенных там огневых точек и уничтожения базы хуситских БПЛА.

Возросла интенсивность боестолкновений вокруг подконтрольного «Ансар Алла» морского порта Ходейда, через который идут основные поставки в ЙР продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости. Налицо очередная попытка «коалиции» взять город штурмом, что неизбежно повлечет значительные жертвы не только в рядах противостоящих сторон, но и среди гражданского населения. О катастрофических последствиях такой операции мы уже не раз предупреждали.

Обращает на себя внимание, что подобное негативное развитие событий имеет место на фоне недавних призывов американской администрации ко всем участникам йеменского конфликта прекратить в месячный срок все боевые действия и начать при посредничестве спецпосланника Генсекретаря ООН по Йемену М.Гриффитса переговоры по мирному урегулированию. Учитывая, что Вашингтон оказывает прямую военную поддержку воюющим в ЙР формированиям «коалиции», возникает справедливый вопрос об искренности заявлений США в пользу скорейшего завершения активной фазы конфликта в Йемене. Пока все говорит о том, что американская сторона не собирается менять свою политику на йеменском направлении, а непосредственные участники вооруженного противостояния в этой стране по-прежнему делают ставку на разрешение имеющихся противоречий силовыми методами.

Со своей стороны твердо убеждены в том, что йеменский конфликт военного решения не имеет. Отдаем себе отчет в том, что путь к установлению долгожданного мира и стабильности в ЙР может потребовать немало времени и сил, но то, что он должен проходить исключительно через диалог и переговоры, взаимный учет интересов и озабоченностей, у нас сомнений не вызывает. Намерены и далее активно этому содействовать.