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Ноябрь 2018

  • 12 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)
    09.11.18 2136-09-11-2018

    О пресс-конференции специального представителя Президента России по Афганистану З.Н.Кабулова по итогам второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану

    СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

     

    12  ноября в Пресс-центре МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от Центрального здания Министерства) состоится пресс-конференция специального представителя Президента России по Афганистану  З.Н.Кабулова по итогам второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

    Приглашаются представители российских и зарубежных СМИ.

    Начало мероприятия – в 10:30.

    Окончание аккредитации – 18:00 часов 11 ноября.

    Вход – по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).

    Координатор   –  Ерофеева Анастасия Николаевна (моб. 8-916-314-84-27, электронная почта pc.mid@yandex.ru).

     

    Аккредитация для российских СМИ
    Аккредитация для иностранных СМИ
    Accreditation for foreign media

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