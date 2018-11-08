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Ноябрь 2018
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12 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)09.11.18 2136-09-11-2018
О пресс-конференции специального представителя Президента России по Афганистану З.Н.Кабулова по итогам второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
12 ноября в Пресс-центре МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от Центрального здания Министерства) состоится пресс-конференция специального представителя Президента России по Афганистану З.Н.Кабулова по итогам второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану.
Приглашаются представители российских и зарубежных СМИ.
Начало мероприятия – в 10:30.Окончание аккредитации – 18:00 часов 11 ноября.
Вход – по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).
Координатор – Ерофеева Анастасия Николаевна (моб. 8-916-314-84-27, электронная почта pc.mid@yandex.ru).
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9.11.1812:53Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на втором заседании Московского формата консультаций по Афганистану, Москва, 9 ноября 2018 года