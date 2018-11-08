Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Коморских Островов М. эль-Амином Суэфом, Москва, 9 ноября 2018 года

Добрый день!

Мы провели переговоры с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Союза Коморских Островов. Переговоры прошли в дружественной атмосфере, были весьма полезны. Мы подтвердили обоюдный настрой на то, чтобы продвигать наше двустороннее сотрудничество в самых разных областях, договорились прилагать совместные усилия в интересах более полного раскрытия имеющегося потенциала. Мы видим перспективы в сфере рыболовства, возобновляемых источников энергии, обеспечения населения пресной водой, сельского хозяйства. Договорились оказывать содействие деловым кругам в налаживании прямых контактов. Обменялись мнениями по международным проблемам. Подтвердили совпадение или близость наших позиций.

Россия и Коморские Острова придерживаются схожих взглядов на пути обеспечения глобальной и региональной стабильности. Мы едины в том, что необходим только коллегиальный поиск ответов на общие для всех государств вызовы и угрозы и необходимо действовать на основе международного права.

Высказались в пользу урегулирования многочисленных очагов напряженности в мире, в том числе на Африканском континенте, исключительно политико-дипломатическим путем. У нас общее мнение относительно доброго сотрудничества, которое сложилось между нашими делегациями в Организации Объединенных Наций. Мы выразили признательность нашим коллегам из Коморских Островов за поддержку российских приоритетов в вопросах борьбы с героизацией нацизма, международной информационной безопасности, недопущения размещения оружия в космическом пространстве.

Подробно рассмотрели ситуацию в Африке и перспективы преодоления региональных конфликтов, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе – в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, на Африканском Роге и в Южном Судане.

Москва неизменно придерживается сформулированного африканцами принципа «африканским проблемам – африканское решение». Сами африканцы должны договариваться о том, как выходить из той или иной конфликтной ситуации, а задача мирового сообщества заключается в поддержке Африканского Союза, субрегиональных организаций Африки при координирующей роли Организации Объединенных Наций. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН будет и далее вносить свой активный вклад в эту работу.

Мы затронули антитеррористическую проблематику, исходя из необходимости сопряжения усилий для противодействия этому глобальному злу. Отметили позитивное воздействие на наше сотрудничество подписанного несколько лет назад меморандума между правоохранительными органами, в соответствии с которым Россия продолжает оказывать содействие Коморским Островам в подготовке кадров для их правоохранительных структур.

Весьма удовлетворен состоявшимися переговорами. Благодарю своего коллегу и передаю ему слово.

Вопрос: Как Вы можете прокомментировать решение Правительства Союза Коморских Островов отозвать признание независимости Косово? Обсуждалась ли в ходе сегодняшних переговоров тематика Майотты?

С.В.Лавров: Мы, разумеется, приветствуем этот шаг Коморских Островов. Напомню, что в 1999 г., грубо попирая международное право, западные стран – натовцы, Вашингтон и его союзники, в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию. Спустя 9 лет, попытавшись задним числом легитимизировать свою агрессию, они признали одностороннее провозглашение независимости сербским Автономным краем Косово.

Россия будет и впредь настойчиво добиваться выполнения тех решений, которые принял Совет Безопасности – имею в виду резолюцию 1244, которая фиксирует территориальную принадлежность Автономного края Косово Сербии. Любые дальнейшие шаги по урегулированию нынешней явно нездоровой ситуации должны, конечно, предприниматься при уважении и на основе резолюции 1244.

Мы активно приветствовали тот диалог по поиску общеприемлемых решений, который был начат в последние годы между Белградом и Приштиной. Поддерживали ту роль, которую Европейский союз стал играть в качестве посредника в этом диалоге. Однако очевидно, что усилия Евросоюза провалились, потому что Приштина отказывается выполнять все промежуточные договорённости, которые были достигнуты в этих рамках. Имею в виду, в частности, необходимое создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово, настрой Приштины на создание собственных вооружённых сил в грубейшее нарушение резолюции 1244. При этом Приштину в этом направлении явно подталкивают извне, в частности, США.

Конечно, тот факт, что страны пересматривают свою позицию о признании Косово, отзывают это признание либо не хотят принимать решение о нём, является проявлением ответственного подхода, опирающегося на нормы международного права. Мы такие шаги, конечно, приветствуем.

Что касается второй части Вашего вопроса об острове Майотта, то напомню, что в 1974 г. по решению ООН состоялся референдум о независимости Коморских Островов, причём по условиям этого референдума окончательный вердикт должен касаться всех четырёх островов. Но Франция, в отличие от других государств, решила не признавать результаты референдума в том виде, в котором Генеральная Ассамблея ООН постановила его провести. Франция не признала независимость острова Майотта и, несмотря на многочисленные резолюции, которые Генассамблея принимала по этому вопросу, продолжает удерживать Майотту нелегитимным способом.

Мы сегодня отмечали, что в 1975 г. Союз Коморских Островов был принят в качестве члена ООН в полном составе четырёх островов. Решение Генеральной Ассамблеи является основой для подхода к этому вопросу с точки зрения международного права. Скажу так: те страны, которые организовали отделение Косово от Сербии, а Майотты – от Коморских Островов и многократно в нарушение международного права стремились менять режимы в тех государствах, где им казалось это нужным сделать, дают вопиющие примеры двойных стандартов. Очень надеюсь, что в дискуссиях о том, какими быть международным отношениям в нынешнюю эпоху, от этой практики будет решено раз и навсегда отказаться.

Вопрос: Австрия подозревает бывшего военного австрийской армии в шпионаже на российскую разведку. Канцлер Австрии С.Курц уже пригрозил ответными мерами и требует от России ясного ответа. Федеральный Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии К.Кнайсль отменила свой визит, который она запланировала на 2-3 декабря. Какой ответ даст Россия?

С.В.Лавров: Я только что об этом узнал перед началом нашей встречи, и, честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веков принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности и подозрения относительно действий другой страны (в причастности кого-то к каким-то процессам), которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то, в соответствии с нормами международного общения, следует напрямую запрашивать разъяснения. А в последнее время, к сожалению, наши западные партнёры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии в соблюдение всех приличий, а к «микрофонной», «мегафонной» дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно.

Ещё раз говорю, что необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения. Мы сегодня приглашаем Посла Австрийской Республики в МИД и привлечём её внимание к тому, какими методами нужно действовать, если у них возникают какие-то вопросы к Российской Федерации.