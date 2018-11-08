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9.11.1812:53 Выступления Министра / Новости / Афганистан / Мероприятия с участием Министра иностранных дел Российской Федерации

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на втором заседании Московского формата консультаций по Афганистану, Москва, 9 ноября 2018 года

2132-09-11-2018

Добрый день,

Уважаемые господа, коллеги!

Во-первых, хотел бы выразить признательность за то, что вы откликнулись на приглашение приехать в Россию для участия во втором заседании Московского формата консультаций по Афганистану. Этот формат нацелен на совместный поиск путей налаживания инклюзивного межафганского диалога в интересах продвижения процесса национального примирения и скорейшего установления мира на многострадальной афганской земле.

В этом кровно заинтересован прежде всего сам народ Афганистана, ежедневно приносящий многочисленные жертвы и испытывающий тяжелые лишения. Все государства региона, международное сообщество в целом искренне желают возрождения мирного, независимого и процветающего афганского государства, свободного от терроризма и наркопреступности.

Проблемы Афганистана могут быть решены исключительно политическими средствами через достижение общенационального согласия с участием всех противоборствующих сторон. В данном контексте мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской Республики Афганистан и Движения талибов. Их участие в сегодняшнем  мероприятии призвано стать важным вкладом в формирование благоприятных условий для начала прямых переговоров между правительством, Движением талибов и представителями широких общественно-политических кругов страны.

Россия как организатор заседания видит свою роль в том, чтобы совместно с собравшимися за этим столом региональными партнерами и друзьями Афганистана оказать всемерное содействие запуску конструктивного межафганского диалога. Понятно, что на пути к этой цели необходимо преодолеть немало препятствий, включая накопившиеся у сторон взаимные обиды и недоверие.

Надеемся, что каждый ответственный политик будет руководствоваться не личными или групповыми пристрастиями, а интересами всего афганского народа.  Глубоко сопереживая афганцам в связи с выпавшими на их долю страданиями, мы преисполнены решимости делать все, чтобы совместными усилиями помочь открыть новую страницу в истории Афганистана.

Уважаемые коллеги!

Все наши страны сталкиваются с угрозой  со стороны международного терроризма, одной из целей которого является Афганистан.

Передовые отряды террористов в лице ИГИЛ не без поддержки внешних спонсоров предпринимают попытки превратить Афганистан в плацдарм своей экспансии в Центральной Азии и в целом в нашем обширном регионе. Помочь афганцам пресечь эти планы, искоренить террористическую угрозу – задача всех наших стран и действующих в регионе многосторонних структур.

Россия  выступает за сохранение единого и неделимого Афганистана, в котором мирно и счастливо жили бы все населяющие страну этнические группы. У меня нет сомнений, что такой подход разделяют и другие участники Московского формата, что все мы руководствуемся коренными национальными интересами афганского народа. Никто не должен мыслить категориями геополитических игр, чреватых очередным превращением  Афганистана в поле соперничества между внешними игроками с тяжелейшими последствиями для афганцев и их соседей.

Рассчитываю, что у вас состоится серьезный конструктивный разговор, который оправдает ожидания афганского народа.

Спасибо за внимание.

 

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