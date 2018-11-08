О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял делегацию Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с заместителем Генерального секретаря А.Алимом.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия между Российской Федерацией и ОИС в политической, экономической и гуманитарной областях. При этом было отмечено, что созданные механизмы консультаций помогают сближать позиции сторон в подходах к международным и региональным проблемам, на этой основе строится их координация в ООН и других международных организациях. Отдельно были рассмотрены вопросы урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в государствах Ближнего Востока и Африки, являющихся членами ОИС.

В тот же день консультации с делегацией ОИС по проблематике двусторонних отношений, усилиям по урегулированию региональных конфликтов, проблемам межцивилизационного и межконфессионального диалога, а также вопросам соблюдения прав человека провел специальный представитель Министра иностранных дел Российской Федерации по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям К.В.Шувалов.