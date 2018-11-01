Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова «на полях» Совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, Астана, 8 ноября 2018 года

Вопрос: Можно ли наверняка говорить, что в Аргентине состоится встреча президентов России и США В.В.Путина и Д.Трампа?

С.В.Лавров: Такая договоренность существует. У меня нет другой информации. Москва и Вашингтон это публично подтвердили.

Вопрос: Никаких неожиданностей быть не может, как у нас иногда случается?

С.В.Лавров: Я могу руководствоваться только той информацией, которая сегодня есть. Москва и Вашингтон публично это подтвердили. На сегодняшний момент есть такая договоренность. Обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители Администрации Президента России.