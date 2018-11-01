О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с главой представительства Политдепартамента Организации освобождения Палестины в Дамаске А.Абдельхади

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял находящегося в Москве главу представительства Политдепартамента Организации освобождения Палестины в Дамаске Анвара Абдельхади.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в контексте российских усилий по оказанию содействия процессу восстановления палестинского национального единства.

Также проведен обмен мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику политического урегулирования кризиса в Сирии.