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8.11.1812:53 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с главой представительства Политдепартамента Организации освобождения Палестины в Дамаске А.Абдельхади

2122-08-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял находящегося в Москве главу представительства Политдепартамента Организации освобождения Палестины в Дамаске Анвара Абдельхади.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в контексте российских усилий по оказанию содействия процессу восстановления палестинского национального единства.

Также проведен обмен мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику политического урегулирования кризиса в Сирии.

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