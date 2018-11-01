Об итогах совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 ноября в Астане в преддверии сессии Совета коллективной безопасности прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес актуальным темам международной и региональной безопасности. Обсуждены вопросы взаимодействия государств-членов ОДКБ в формате Организации и на международной арене, противодействия международному терроризму и незаконной миграции, совершенствования системы коллективной безопасности, кризисного реагирования, развития военного сотрудничества.

Министр иностранных дел Киргизской Республики Ч.А.Айдарбеков проинформировал о приоритетах годичного председательства этой страны в ОДКБ, перешедшего к ней в ходе состоявшегося заседания.