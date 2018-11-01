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7.11.1817:04 Новости / Австрия

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Политическим директором МИД Австрии А.Маршиком

2117-07-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

7 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Политического директора Федерального министерства европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики А.Маршика, находящегося в Москве для проведения межмидовских консультаций.

В ходе состоявшейся беседы были предметно обсуждены актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику урегулирования кризисов в Йемене и Сирии.

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