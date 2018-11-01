О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Политическим директором МИД Австрии А.Маршиком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Политического директора Федерального министерства европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики А.Маршика, находящегося в Москве для проведения межмидовских консультаций.

В ходе состоявшейся беседы были предметно обсуждены актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику урегулирования кризисов в Йемене и Сирии.