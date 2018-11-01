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Ноябрь 2018
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9 «Президент-отель» (ул. Большая Якиманка, 24)07.11.18 2115-07-11-2018
Об аккредитации СМИ на второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
9 ноября в Москве в «Президент-отеле» (ул. Большая Якиманка, 24) пройдет второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей. На заседании с приветственным словом выступит Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.
Для информационного освещения мероприятия (съёмка выступления С.В.Лаврова и совместное фотографирование участников встречи) приглашаются российские и иностранные СМИ. Обращаем внимание, что для прохода необходимо предъявить паспорт!
Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД в разделе «Видео» (http://media.mid.ru/video/video_list.html), в социальных аккаунтах «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).
Начало заседания в 10:30.
Проход для аккредитованных СМИ в 09:00-10:00.
Аккредитация открыта до 14:00 8 ноября. Контактное лицо – Соколов Евгений Алексеевич, т.+7-499-244-18-61, моб. +7-967-042-21-02.
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5.09.1819:52Заявление МИД России
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31.08.1820:54Заявление МИД России
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24.08.1818:28Заявление МИД России
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Выступления Министра
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7.11.1814:07Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на XVII Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России, Москва, 7 ноября 2018 года
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6.11.1817:53Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел, по делам Европейского союза и международного сотрудничества Испании Ж.Боррелем, Мадрид, 6 ноября 2018 года