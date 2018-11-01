Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на XVII Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России, Москва, 7 ноября 2018 года

Уважаемые коллеги,

Рад очередной возможности выступить на Совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств – партнеров ФСБ России. Ваши ежегодные встречи закрепились в качестве полезного формата взаимодействия, нацеленного на упрочение безопасности всех наших государств и их граждан.

Сегодня такое сопряжение усилий весьма актуально. Мир сталкивается с многочисленными вызовами. Особую тревогу вызывает всплеск международного терроризма. Несмотря на значительные успехи в борьбе с ИГИЛ, другими группировками, террористы по-прежнему представляют самую серьезную угрозу для всех без исключения стран. Они адаптируются к меняющимся реалиям, диверсифицируют источники и каналы получения финансовой и материально-технической поддержки своей деятельности, в том числе посредством укрепления связей с наркобизнесом и организованной преступностью.

Сегодня уже упоминалось, что три года назад на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент России В.В.Путин призвал сформировать универсальный фронт противодействия этому глобальному злу. Пока, однако, налаживанию подлинно коллективных скоординированных действий по-прежнему мешают геополитические амбиции, «скрытые повестки», двойные стандарты, а зачастую – стремление использовать радикалов для решения собственных корыстных задач на международной арене.

В настоящее время возможности бандформирований в Сирии и Ираке регулярно пополнять свой «бюджет» серьезно подорваны. Тем не менее, сопротивление террористов в этом регионе сломлено не до конца. Одна из причин – продолжающаяся внешняя материальная подпитка радикалов, в том числе вооружениями.

Россия неоднократно привлекала внимание к этой проблеме. Мы провели в сентябре с.г. в Москве международную конференцию, посвященную «Противодействию незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом». В ней приняли участие 132 представителя из 25 государств и 10 международных организаций. Конференция положила начало выработке единых подходов к борьбе с нелегальными поставками оружия террористам, способствовала сближению позиций государств в сфере антитеррора в целом. Будем и далее последовательно работать над укреплением сотрудничества на этом важном направлении.

Потерпев военное поражение в Сирии, террористические группировки создают новые плацдармы, вербовочные сети, «спящие ячейки» в других странах. Они продолжают пользоваться как сохраняющейся разобщенностью международного сообщества, так и тем, что не все государства предприняли необходимые законодательные и правоохранительные меры на национальном уровне.

Одно из наиболее опасных последствий такой политики –«иностранные террористы-боевики» (ИТБ), которые массово возвращаются в страны происхождения либо в третьи государства. При этом террористы стараются перемещаться в страны, законодательство и правоприменительная практика которых затрудняют их уголовное преследование.

Проблема ИТБ требует комплексного решения, в т.ч. международно-правового. Критически важно обеспечить неотвратимость наказания тех, кто вовлечен в террористическую деятельность – как это зафиксировано в соответствующих резолюциях СБ ООН. Призываем к активному и добросовестному международному взаимодействию, в том числе по вопросам взаимной правовой помощи, своевременного информирования о передвижениях причастных к терроризму лиц, их экстрадиции.

В фокусе самого пристального внимания должна оставаться и борьба с распространением террористической и экстремисткой идеологии.

Определяющая роль в решении этих задач принадлежит государствам и их компетентным органам. А международное антитеррористическое сотрудничество необходимо выстраивать строго на основе универсальных правовых норм, Устава ООН, резолюций Совета Безопасности, которые лежат в основе деятельности соответствующих структур Секретариата ООН.

Россия сохраняет сдержанное отношение к любым инициативам, не учитывающим упомянутые ключевые принципы. Имею в ввиду в частности продвигаемую рядом государств концепцию «противодействия насильственному экстремизму» (ПНЭ). И проблема здесь не в названии, не в термине, а в содержании данной концепции, которая не только игнорирует согласованные ООН правовые рамки антитеррора, но и допускает вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом поддержки гражданского общества перед лицом авторитарных режимов, действия которых, дескать, и являются первопричиной распространения радикальных настроений. Авторы этой концепции, по сути, готовы оправдать экстремистов, обосновать их вывод из-под уголовной ответственности. Понятно, что нельзя с этим соглашаться.

Россия обладает уникальным и успешным опытом противодействия терроризму и экстремизму. В свое время нам пришлось фактически в одиночку на собственной территории бороться с этими угрозами, которые к тому же подпитывались извне. Тем не менее, мы не только разгромили террористов, но и закрепили достигнутое принятием комплекса законодательных, политических, социально-экономических мер, уделяя особое внимание упрочению межнационального, межконфессионального общественного согласия. К этой работе были привлечены институты гражданского общества, религиозные деятели. В результате сформирована общегосударственная система противодействия терроризму.

Опираясь на накопленный опыт, Россия готова участвовать в разработке универсальных стандартов сотрудничества в противодействии любому экстремизму как «предтече» терроризма. На этом пути уже достигнуты важные результаты.

В июне прошлого года государства-участники Шанхайской организации сотрудничества подписали Конвенцию по противодействию экстремизму, которая содержит выверенные совместные подходы к борьбе с питающим терроризм экстремизмом, в том числе в его ненасильственной форме, причем она предусматривает сотрудничество еще на этапе подготовки и организации покушений на законы и традиционные ценности соответствующего общества. Конвенция накладывает на государства-участники обязанность бороться с распространением экстремистской идеологии, пресекать публичную поддержку и подстрекательство к терроризму. Предлагаем всем зарубежным партнерам изучить этот документ на предмет возможного присоединения к нему – Конвенция открыта для подписания любым государством.

Уважаемые коллеги,

Уже приходилось говорить, что налаживанию честного, эффективного взаимодействия на антитеррористическом треке не способствуют попытки определённых сил использовать различные радикальные группировки для разжигания экстремистских настроений, дестабилизации внутриполитической ситуации в той или иной стране. К сожалению, такая деструктивная практика сохраняется. Яркий пример – это поддержка некоторыми игроками на Ближнем Востоке пресловутых «Белых касок», о которых сегодня уже упоминалось и которые под прикрытием псевдогуманитарной деятельности осуществляют откровенные провокации и инсценировки с целью создать повод для незаконного применения силы против суверенных государств.

Призываем все страны, все неправительственные организации, которые работают в «горячих точках», не допускать какого-либо взаимодействия с экстремистами, строго следовать нормам международного гуманитарного права и одобренным ООН принципам бескомпромиссной борьбы с терроризмом.

Уважаемые коллеги,

В распоряжении международного сообщества немало эффективных рычагов антитеррористического сотрудничества. Убежден, что итоги вашей дискуссии будут содействовать их более эффективному задействованию на благо наших народов в целях упрочения глобальной и региональной безопасности.

Благодарю за внимание и желаю успешной работы.