Вступительное слово и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел, по делам Европейского союза и международного сотрудничества Испании Жозелем Боррелем, Мадрид, 6 ноября 2018 года

Уважаемый г-н Министр,

Дамы и господа,

Мне очень приятно находиться в Мадриде и продолжить наш диалог с испанскими партнерами. Отношения между нашими странами традиционно носят конструктивный, взаимоуважительный характер и, как мы сегодня еще раз отметили, уходят корнями в глубь веков.

В прошлом году отмечалось 350-летие первого посланца нашей земли в Испании, а через два года будем отмечать 500-летие начала переписки между Карлом I и тогда еще Московским князем Василием III.

Безусловно, в нынешней непростой ситуации в Европе, в тех обстоятельствах, в которых нам приходится выстраивать отношения с Евросоюзом, с НАТО, о которых сейчас г-н Министр упомянул, наши связи с Испанией остаются весьма позитивными и развиваются во всех областях. Прочной основой наших контактов и отношений является подписанная в 2009 г. Декларация о стратегическом партнерстве.

Мы сегодня с удовлетворением отметили продолжающийся уже второй год рост товарооборота. Он перевалил в прошлом году за 5 млрд долларов США. В этом году, наверное, будет дополнительная прибавка.

Активно работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в прошлом году провела заседание в Москве. В этом году или в начале следующего года планируется ее заседание в Мадриде.

Мы в общем плане посмотрели на те вопросы, которые целесообразно вынести на повестку дня межправительственной комиссии. От России сопредседателем комиссии является Министр энергетики А.В.Новак. Сегодня наши коллеги информировали, что и новое правительство Испании тоже определилось с сопредседателем – от испанской стороны им будет Министр промышленности Р.Марото. Мы это активно приветствуем.

Также положительно оценили работу Делового совета, который возобновил свою деятельность несколько лет назад. Считаем, что это очень важный механизм для прямого диалога между предпринимателями и бизнесменами наших стран.

Мы также довольны тем, как начала свою работу двусторонняя Межведомственная группа по противодействию новым вызовам и угрозам с упором на контртеррористические задачи. 3 июля в Мадриде прошло ее очередное заседание. Сейчас мы готовим следующее – в Москве. Также рассчитываем, что в ходе этих контактов увенчаются успехом совместные усилия по подготовке межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Проект этого документа находится на рассмотрении наших испанских коллег.

У нас есть договоренность активизировать работу и по другим аспектам договорно-правовой базы наших отношений. В частности, завершается подготовка документа о взаимном признании водительских прав и соглашения о взаимном признании документов об образовании. Думаю, и то, и другое будет прямо содействовать созданию более комфортных условий для общения между нашими гражданами, контактам между людьми.

У нас очень хорошо развиваются культурно-гуманитарные связи. Вслед за проведением за последние несколько лет перекрестных года языков и литературы и года туризма в будущем году стартует перекрестный год науки и образования, который мы сегодня также решили подготовить весьма тщательно и ускорить согласование списков мероприятий, которые будут готовиться в рамках этого проекта.

Приветствовали регулярные, интенсивные контакты по линии наших министерств иностранных дел. Сегодня подписали план консультаций на 2019-2020 гг. Конечно же, обсудили ключевые международные проблемы. Большое внимание уделили ситуации на Ближнем Востоке, на Севере Африки. Серьезных дополнительных усилий требуют задачи урегулирования в Сирии, Ираке, Ливии.

Рассмотрели и возможности нашего сотрудничества на различных площадках, включая Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Мы также обменялись мнениями, как уже сказал мой коллега, относительно нынешнего состояния отношений между Россией и Евросоюзом. С обеих сторон есть искренняя заинтересованность в том, чтобы эти отношения нормализовать. Но со своей стороны мы, конечно, не можем не обращать внимание на такой серьезный дестабилизирующий фактор Евроатлантики, как активизация деятельности НАТО на, по сути, российских границах.

У нас также есть общий интерес в том, чтобы взаимодействовать в рамках Совета Европы. В этой организации, как вы знаете, сложилась кризисная ситуация в связи с тем, что грубо нарушен ее Устав, который требует обеспечивать равную представленность государств в Парламентской ассамблее и во всех других органах этого общеевропейского института.

Говорили мы и об Украине. Как и Испания, Россия исходит из безальтернативности добросовестного, честного выполнения Минского комплекса мер. В этой связи, реагируя на интерес наших собеседников, мы подробно рассказали, основываясь на фактах, о той деструктивной линии, которую проводят киевские власти, упорно саботирующие выполнение взятых ими на себя обязательств.

В целом, считаю, что такие переговоры весьма полезны. Будем продолжать диалог между внешнеполитическими ведомствами на всех уровнях. Я пригласил г-на Министра в удобное для него время посетить с ответным визитом Российскую Федерацию.

Благодарю вас!

Продолжение следует...