Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с терактами в Ираке

По поступающей информации, 4 ноября в районах иракской столицы Садр-Сити, Байаа, Аль-Турас и Аль-Кадимия была осуществлена серия терактов. В результате подрывов самодельных взрывных устройств, заложенных в том числе в автомобили, погибли 6 и получили ранения порядка 20 человек.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самым решительным образом осуждаем очередную кровавую вылазку террористов, наглядно демонстрирующую варварскую природу воинствующих радикалов с их псевдорелигиозными лозунгами. Вновь отмечаем направленность таких действий на разжигание межконфессиональной вражды в Ираке, подрыв усилий по окончательному формированию в стране институтов власти по итогам состоявшихся 12 мая с.г. парламентских выборов.

В Москве солидарны с руководством и народом дружественного Ирака в их решительном противостоянии экстремистам. Последовательно поддерживаем антитеррористические усилия иракских властей, оказываем им в этом практическую поддержку. При этом акцентируем необходимость консолидации международного сообщества в рамках широкого фронта бескомпромиссной борьбы с транснациональными террористическими группировками, будь то в Ираке, Сирии, других странах региона и мира.