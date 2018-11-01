О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Эквадора А.Тераном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел политические консультации с заместителем Министра иностранных дел Республики Эквадор А.Тераном.

Обстоятельно рассмотрен широкий круг актуальных международных и региональных проблем, текущие вопросы российско-эквадорского сотрудничества.

Условлено предпринять конкретные шаги по приданию импульса двусторонним проектам в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. Подчеркнута необходимость продолжения сверки и координации позиций на многосторонних площадках. Выражено намерение способствовать расширению взаимодействия России с интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна.

Консультации прошли в конструктивной и дружественной атмосфере.