О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Катара в Москве Ф.Аль-Аттыйей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Катар в Москве Фахда Аль-Аттыйю по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, а также ключевые аспекты ближневосточной проблематики с акцентом на складывающуюся обстановку в Сирии, на палестинских территориях и в зоне Персидского залива.