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6.11.1811:56 Новости / Катар

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Катара в Москве Ф.Аль-Аттыйей

2103-06-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

6 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Катар в Москве Фахда Аль-Аттыйю по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, а также ключевые аспекты ближневосточной проблематики с акцентом на складывающуюся обстановку в Сирии, на палестинских территориях и в зоне Персидского залива.

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