О российско-иранских консультациях по Сирии в Тегеране

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 ноября спецпредставитель Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьев и заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России провели беседу с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ А.Шамхани и консультации со старшим помощником Министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Х.Джабери-Ансари.

Были рассмотрены итоги четырехстороннего саммита (Россия-Турция-Франция-Германия) в Стамбуле 27 октября, а также развитие ситуации в Сирии. Была подчеркнута настоятельная необходимость продолжения решительной борьбы с терроризмом и обеспечения политического урегулирования в САР на основе уважения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности. Особое внимание было уделено задаче скорейшего формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве.