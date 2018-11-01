О принятии резолюции Генассамблеи ООН «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 ноября 189 голосами «за» при двух «против» (США, Израиль) 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла внесенную Кубой резолюцию «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы». Следуя принципиальной линии на неприятие односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, Россия, как и прежде, поддержала документ и выступила с соответствующим заявлением. Результаты голосования вновь подтвердили практически единогласное отторжение международным сообществом этой дискриминационной политики Вашингтона.

Антикубинское эмбарго – показательный пример грубого внешнеполитического давления Вашингтона в духе возрожденной США «Доктрины Монро», открытого вмешательства во внутренние дела суверенной страны, пренебрежения правочеловеческими и гуманитарными ценностями.

Длящаяся уже почти 60 лет блокада Кубы затрудняет реализацию масштабных социально-экономических преобразований в республике, наносит ущерб экономике, сужает возможности страны для расширения торговли, межбанковского взаимодействия, консолидации частного сектора. В совокупности это препятствует полноформатному участию Гаваны в мировой финансово-экономической архитектуре.

Администрация Д.Трампа вновь проголосовала «против» данной резолюции, что идет в русле возобновленных Вашингтоном противозаконных, несправедливых и деструктивных действий против Кубы: ужесточенного режима эмбарго, усиленного прессинга на кубинское руководство, новых рестрикций на основании бездоказательных обвинений.

Принципиальная позиция России в отношении резолюции остается незыблемой. Совместно с кубинским народом и подавляющим большинством членов международного сообщества будем и впредь добиваться скорейшей, полной и безусловной отмены блокады Кубы.

Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель Государственного Совета и Совета Министров Кубы М.Диас-Канель Бермудес приветствовали принятие антиблокадной резолюции, что нашло отражение в подписанном 2 ноября с.г. в Москве по итогам переговоров на высшем уровне Совместном заявлении руководителей России и Кубы об общих подходах в международных делах.