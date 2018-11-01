Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с террористическим актом в Египте

2 ноября в египетской провинции Эль-Минья произошел террористический акт, направленный против христиан-коптов. Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматического оружия по автобусам, перевозившим паломников в окрестностях монастыря Св.Самуила. Жертвами атаки стали 7 человек, 13 ранены. Среди погибших есть дети.

По информации Посольства России в Каире, российских граждан среди пострадавших нет.

Поступают сведения, что ответственность за это злодеяние взяли на себя террористы ИГИЛ.

Решительно осуждаем это кровавое преступление и подтверждаем нашу неизменную солидарность с властями Египта в их бескомпромиссной борьбе с терроризмом. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Готовы к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Египтом, другими ответственными членами международного сообщества в деле обеспечения эффективного отпора террористической угрозе.