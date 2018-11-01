Заявление МИД России

Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договоренности.

Взятая Вашингтоном линия на слом международно-правовых инструментов в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями вызывает глубокое разочарование и нарастающую обеспокоенность. Положение дел в сфере глобальной безопасности ухудшается. США теперь наносят еще один мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия, о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают, фактически ведя дело к его развалу.

Отвергаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с рестрикциями США против Ирана. Если Вашингтон, как это им декларируется, действительно заинтересован в переговорах с Тегераном, то политика санкционного давления в интересах снижения экономического и оборонного потенциала Ирана, а также расшатывания внутриполитической ситуации должна быть немедленно пересмотрена. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится.

СВПД полностью оправдывает себя. Он доказал свою эффективность. МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств. Поддерживаем последовательные и профессиональные усилия Агентства на этом направлении. Предусмотренные Планом действий меры проверки и контроля применяются в полном объеме. Это – само по себе надежное свидетельство мирного характера иранской ядерной программы.

Международное сообщество не должно допустить, чтобы столь значимое достижение многосторонней дипломатии рухнуло по прихоти одной страны, открыто нарушающей нормы международного права. Убеждены, что единогласно поддержанный резолюцией СБ ООН 2231 (2015) СВПД обладает достаточным запасом прочности. Участникам этой договоренности вполне по силам преодолеть возникшие сложности.

Будем делать все необходимое в интересах сохранения и расширения международного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США.

Новые деструктивные действия США решительно осуждаем.