Выступление руководителя делегации Российской Федерации в Первом комитете 73-й сессии ГА ООН по организационно-процедурному вопросу: «США как принимающая сторона до сих пор не выдала визу члену российской делегации», Нью-Йорк, 1 ноября 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

Наши уважаемые американские коллеги изобрели новую процедуру, «новый инструмент разоружения». Они теперь принялись «разоружать» делегации своих партнеров по диалогу. Очень интересная логика у наших американских коллег получается.

Если вы безропотно следуете указаниям из Вашингтона и слепо поддерживаете любую американскую прихоть, то виза для участия в мероприятиях ООН вам, естественно, выдается.

Совсем другое дело, если вы просто отстаиваете суверенные интересы своего государства, которые, понятно, отнюдь не всегда должны совпадать с американскими. Тогда у вас возникают проблемы с получением американской визы на площадку ООН в Нью-Йорке.

Уже 4 месяца Вашингтон тянет с выдачей визы ключевой фигуре российской делегации в Первом комитете – начальнику отдела МИД России, который отвечает именно за работу Первого комитета. Такое впечатление, что Вашингтон перестал понимать, что мы собираемся в Первом комитете ГА ООН для поиска взаимоприемлемых путей укрепления международной безопасности, а не для слепого выполнения любой американской команды, как это последнее время делают некоторые так называемые союзники США.

Хотелось бы напомнить, что право принимать у себя штаб-квартиру ООН было даровано в середине прошлого века США – на тот момент, казалось бы, ответственному государству. США взяли на себя обязательство всемерно способствовать нашей с вами работе в нашей с вами всемирной организации. Одна из банальных функций принимающей стороны – безоговорочная выдача виз всем официальным представителям государств, направляемым в Нью-Йорк на мероприятия ООН.

Что же мы видим на практике? США грубейшим образом нарушают свои обязательства. Вашингтон перекрывает доступ в ООН представителям тех делегаций, мнение которых им не нравится. Не правда ли, «очень сильная и достойная позиция великой державы»! По сути, получается, что американская сторона вдруг вздумала в одностороннем порядке сама определять, кто из нас с вами достоин места в ООН, а кто нет.

Неужели позиции США на данный момент настолько слабы, что у американской дипломатии больше нет ни выдержки, ни разума, ни аналитики, ни интеллектуальных сил, чтобы следовать нормам международного права или хотя бы элементарным правилам приличия в межгосударственных отношениях? Неужели единственное, что осталось в арсенале Вашингтона, – это грубое нарушение общечеловеческих правил и использование таких непристойных методов, как невыдача виз представителям государств на мероприятия ООН?

Мы задаем вопрос нашим американским коллегам, и одновременно мы задаем вопрос председателю нашего форума, а также секретариату нашей с вами организации и генеральному секретарю ООН: неужели основополагающие принципы нашей с вами организации для одного из её основателей - для США - больше не имеют никакого значения?

Мы в течение четырех недель были в прямом контакте с руководством американской делегации, с руководством госдепартамента. Мы общались на этот счёт с секретариатом ООН и с председателем нашего форума.

Ещё раз призываем американскую сторону одуматься и оперативно выдать визу вашему коллеге – молодому российскому дипломату Константину Воронцову, ключевой фигуре российской делегации в Первом комитете ГА ООН.

Просим секретариат ООН доложить об этом грубом нарушении устава ООН генсекретарю ООН, занести постановку этого вопроса в протоколы Первого комитета 73-й сессии ГА ООН и проследить порядок его решения. Призываем секретариат ООН не закрывать глаза на происходящие нарушения и обеспечить беспрепятственный доступ на площадку ООН в Нью-Йорке для представителей государств-членов.