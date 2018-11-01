О втором заседании Московского формата консультаций по Афганистану

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 ноября в Москве состоится второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей. Приглашения для участия в мероприятии направлены странам-участницам – Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США. Президент Исламской Республики Афганистан А.Гани принял решение направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе. Согласование итогового документа не предусматривается.

Заседание откроет Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

Российская сторона подтверждает позицию о безальтернативности политического урегулирования в ИРА и необходимости активной скоординированной работы стран-соседей и региональных партнеров Афганистана на данном направлении.