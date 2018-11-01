Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с запуском в отношении Российской Федерации «московского механизма» ОБСЕ

1 ноября 16-тью государствами ОБСЕ в отношении России был запущен т.н. Московский механизм ОБСЕ под предлогом якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике. Данный демарш последовал вслед за задействованием в августе с.г. теми же странами более «мягкого» Венского механизма. Оба этих механизма, относящихся к сфере человеческого измерения, были разработаны в начале 90-х годов и направлены преимущественно на отслеживание правозащитной ситуации к «востоку от Вены». Они во многом устарели после создания постоянно действующего органа ОБСЕ - Постсовета, в рамках которого происходит регулярный обмен мнениями по правочеловеческим вопросам.

В ответ на запуск «венского механизма» мы запросили у авторов, которые ссылались только на материалы СМИ и НПО, предметную и задокументированную информацию о конкретных случаях предполагаемых нарушений. Такая информация так и не была предоставлена. Тем не менее, те же вопросы под предлогом неполучения ответа «по существу» были вынесены в качестве основания для запуска «московского механизма», который предусматривает формирование группы «докладчиков» для изучения ситуации на месте и выработки рекомендаций.

Налицо стремление использовать эти механизмы ОБСЕ не для укрепления сотрудничества между государствами-участниками Организации, как это предусмотрено Венским (1989 г.) и Московским (1991 г.) документами, а в целях политизации отдельных вопросов гуманитарной сферы. Такой подход является злоупотреблением инструментарием ОБСЕ и противоречит духу Организации.

Очевидно, что эти действия продиктованы стремлением усилить развязанную антироссийскую кампанию перед СМИД ОБСЕ в Милане 6-7 декабря с.г.

Учитывая данные обстоятельства, считаем попытки запуска Венского и Московского механизмов безосновательными.

При этом подтверждаем готовность российской стороны к продолжению конструктивного диалога по правозащитным вопросам.