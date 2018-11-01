Выступление заместителя Постоянного представителя России при ОБСЕ Д.А.Балакина на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей, Вена, 1 ноября 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Обстановка в Донбассе остаётся крайне тяжелой. Украинское руководство продолжает линию на силовое решение внутреннего конфликта, открыто саботируя выполнение минского «Комплекса мер». Это прямо отражено в отчетах Спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по Украине.

При этом на Миссию оказывается беспрецедентное давление в пользу удобного для украинского руководства и поддерживающих его стран изложения фактов. Зам.главы СММ А.Хуг подвергся жесткой критике в связи с его заявлением в интервью американскому изданию «Foreign Policy», что СММ не обнаружила прямых доказательств российского присутствия на юго-востоке Украины. Причем его слова даже попытались отредактировать. А как же свобода слова?

ВСУ интенсифицировали обстрелы Донбасса. По данным СММ, 26 октября с западно-юго-западного направления нанесен удар по микрорайону Трудовские в пригороде Донецка, в результате поврежден двухэтажный дом. Вновь призываем СММ подготовить тематический доклад об обстрелах, разрушениях и жертвах в Донбассе с начала конфликта.

Киев продолжает стягивать вооружения к линии соприкосновения. За последнюю неделю СММ засекла более двух десятков единиц военной техники ВСУ в нарушение «Комплекса мер», переброску гаубиц и комплексов радиоэлектронной борьбы через станцию в Рубежном. Возле Северодонецка наблюдателями выявлены зарубежные образцы вооружений – передвижная радиолокационная станция контрбатарейного огня AN/TPQ-36, которая производится в США. С какой целью эти вооружения, равно как и замеченные ранее ЗРК «Бук» были направлены в Донбасс?

ВСУ блокируют разведение сил и средств в Станице Луганской, хотя СММ фиксировала необходимый для того семидневный режим полной тишины более 55 раз. Украинские силовики заняли участки разведения в Золотом и Петровском в нарушение Рамочного решения Контактной группы от 21 сентября 2016 г. и активно укрепляют там свои позиции – от создания новых траншей до укрепления позиций ВСУ личным составом и техникой. Все это неоднократно подтверждалось в отчетах СММ.

Для обеспечения устойчивого прекращения огня требуется принятие дополнительных мер по деэскалации. Это, прежде всего, запрет на обстрелы населенных пунктов, обнародование приказов о прекращении огня. Представители ДНР и ЛНР это сделали. А киевские власти отказываются. Имеются ли у киевских силовиков вообще такие приказы?

Из-за неконструктивной позиции Киева давно буксует выполнение политических положений «Комплекса мер». Украинские переговорщики упорно отказываются фиксировать на бумаге «формулу Ф.-В.Штайнмайера», сопрягающую проведение местных выборов и закон об особом статусе. Принимаются законодательные акты, прямо противоречащие Минским договоренностям. «Закон о реинтеграции» перечеркивает п.5 «Комплекса мер» об амнистии, «Закон об образовании» – п.11. об особом статусе с учетом права на языковое самоопределение. Верховной Радой в первом чтении принят проект закона о госязыке, предусматривающий тотальную украинизацию всех сфер общественной жизни.

На этом фоне лицемерно выглядят озвученные 30 октября на открытом брифинге в СБ ООН обвинения в адрес России в связи с предстоящими 11 ноября выборами в ДНР и ЛНР. Обязательства по «Комплексу мер» есть у Киева, Донецка и Луганска, а не России. Киев блокирует продвижение на политическом треке урегулирования, делая невозможным проведение местных выборов в Донбассе в соответствии с минским «Комплексом мер». В таких условиях, особенно после убийства А.В.Захарченко, в Донецке и Луганске просто не оставалось другого варианта кроме как назначить выборы с целью избежания «вакуума власти» и обеспечения нормальной жизнедеятельности региона в условиях продолжающейся блокады и угроз со стороны киевских властей. Членам Совбеза ООН было предложено заслушать представителя Луганска, компетентного в вопросах организации и проведения выборов. Однако мнение жителей Донбасса, к сожалению, так и не было услышано по вине некоторых наших западных партнеров, заблокировавших это выступление.

Невыполнение «Комплекса мер» украинские власти тщательно пытаются скрыть за антироссийской пропагандой, являющейся для них удобным инструментом предвыборной борьбы. За ширмой русофобии они прячут все свои внутриполитические неудачи. Заложником своей агрессивной линии они сделали и русскоязычное население Украины, и проживающие на Украине национальные меньшинства, и журналистов, и церковь. Ситуация с соблюдением прав человека на Украине заметно деградирует. Взятый Киевом курс на тотальную «украинизацию» ущемляет доступ неукраиноговорящих граждан страны к сферам образования, культуры, судопроизводства, СМИ и даже бытового обслуживания. Дело дошло до законодательных попыток ввести «языковые патрули и инспекции», штрафы просто за использование русского языка. Принятый Верховной Радой в первом чтении проект закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» входит в противоречие со ст.10 Конституции Украины и целым рядом международно-правовых обязательств Киева, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, Итоговый документ Венской встречи СБСЕ 1986 г., Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 г., Доклад совещания экспертов СБСЕ по вопросам национальных меньшинств 1991 г. и др. Недавно последствия «украинизации» вынужденно ощутили жители Житомирской области, где региональные власти ввели запреты на русский язык. Не говоря уже о целом ряде подобных решений, ранее принятых местными властями на западе Украины.

Вмешательство властей в дела церкви чревато созданием конфессиональных противоречий в украинском обществе и расколом в православии. Безнаказанными остаются преступные деяния радикалов в отношении храмов и священнослужителей. Очередной инцидент произошел во Львовской области 25 октября, где с очевидной целью разжечь религиозную вражду листовками был обклеен храм Святого Князя Владимира.

По Украине вовсю шагает радикальный национализм. На страницы сайта «Миротворец», через который происходит преследование инакомыслящих, уже попали заметки и об ОБСЕ, в «списки смерти» включаются представители прессы и даже зарубежные дипломаты. Большую тревогу вызывает попустительство экстремистским действиям со стороны украинских властей и иностранных государств. Дошло до того, что представитель неонацисткой группировки С14 выступил в «Американском доме» в Киеве (американский центр культуры, образования и информации) на фоне американского флага, расхваливая результаты «зачисток» от цыган киевского вокзала, проведенных совместно с городской полицией. В Закарпатье националисты уже расклеивают антивенгерские плакаты.

На преступления радикалов из радикальных организаций «Карпатская сечь», полка нацгвардии «Азов», «Правого сектора» и «С14» обратили внимание и в Европарламенте. Принята резолюция, осуждающая проявления фашизма, расизма и ксенофобии. Почему в ОБСЕ эта тема замалчивается? Призываем СММ все-таки подготовить соответствующий тематический доклад.

Дискриминационная политика в отношении русскоязычного населения происходит в условиях подавления властями Украины свободы слова, преследования журналистов. 29 октября Представитель ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезир выразил серьезную озабоченность продлением содержания под стражей редактора «РИА Новости» К.В.Вышинского, заявив, что журналисты «ни при каких условиях не должны становиться целью возмездия за свою деятельность». Разделяем эти оценки, требуем немедленного освобождения К.В.Вышинского.

Политика нынешнего украинского руководства губительна для Украины, она не способствует достижению национального единства и согласия, разрешению существующих общественных противоречий. Устойчивого урегулирования внутриукраинского кризиса можно достичь лишь на основе прямого, взаимоуважительного и конструктивного диалога Киева с Донецком и Луганском, как это и предусмотрено минским «Комплексом мер», одобренным резолюцией 2202 СБ ООН от 17 февраля 2015 г. Необходимо добиваться выполнения его положений во всей их полноте и взаимосвязи.

Благодарю за внимание.