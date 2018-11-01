Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с очередными провокациями «Белых касок» в САР

По поступающей информации, печально известная псевдогуманитарная организация "Белые каски", созданная при поддержке западных спецслужб, предпринимает последние отчаянные попытки заявить о себе в САР - на этот раз в Идлибской зоне деэскалации. Вновь, как и прежде, речь идет о подготовке очередной шумной постановки, нацеленной на то, чтобы развязать руки не отказывающимся от своих агрессивных планов противникам законного Правительства САР, прежде всего из числа западных стран, ведомых Вашингтоном.

Нет нужды приводить полный "послужной список" этой структуры. Чего стоит только изготовление "белокасочниками" постановочных роликов о химических инсценировках в сирийской Думе. В принципе, без упоминания "Белых касок" не обходится практически ни одно сообщение о появлении или перемещении по территории САР отравляющих веществ. Так, в самом конце октября с.г. группа "белокасочников" прибыла в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо с целью подготовки химических провокаций. Ранее в эти населенные пункты были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно с хлором.

Ни для кого не секрет, что эта структура работала исключительно на территориях, не контролируемых Правительством и не избегала контактов с террористами и экстремистами. Более того, есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что "Белые каски" фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список СБ ООН террористической организации "Джабхат ан-Нусра". Весьма показательным стало бегство за границу активистов организации после освобождения сирийскими войсками от террористов района на юго-западе САР.

Уверены, что истинное лицо «Белых касок» рано или поздно увидят все. Призываем их западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле являются провокаторами и экстремистами.