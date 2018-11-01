О заседании антинаркотической Региональной технической группы Стамбульского процесса

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября в Москве под председательством России состоялось очередное заседание Региональной технической группы Стамбульского процесса. В работе данного мероприятия участвовали представители Азербайджана, Афганистана, Египта, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Турции, а также Управления ООН по наркотикам и преступности и миссии ЕС в России.

В ходе дискуссии особое внимание было уделено проблеме консолидации антинаркотических потенциалов государств-участников «Стамбульского процесса», в том числе посредством подготовки кадров и развертывания соответствующей инфраструктуры. Было высказано общее мнение в пользу наращивания межгосударственных усилий, нацеленных на противодействие глобальному нарковызову и оказание дальнейшего содействия властям Афганистана в совершенствовании национального антинаркотического потенциала. Также были обозначены национальные, региональные и глобальные усилия по противодействию транснациональной героиновой угрозе. В качестве консолидирующего начала в этом процессе отмечалась роль Управления ООН по наркотикам и преступности. Участники московского совещания высказали мнение, что его итоги будут содействовать укреплению антинаркотической составляющей «Стамбульского процесса» и усилению вклада мирового сообщества в борьбу с глобальной наркоопасностью.