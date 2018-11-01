Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос радиостанции «Business FM» относительно ситуации с российскими гражданами на Кипре

Вопрос: Россиянка Ирина Широбокова хотела провести отпуск на Кипре, но столкнулась с серьезными проблемами при пересечении кипрской границы. По нашей информации в похожей ситуации оказались многие другие российские граждане. Известно ли МИД России о подобных случаях? Поступало ли в МИД обращение от И.Широбоковой? Будет ли выпущено предупреждение для туристов из России?

Ответ: Считаем категорически недопустимым грубое и бесцеремонное обращение с законопослушными российскими гражданами, прибывающими с целями туризма или по любой другой законной причине на территорию Кипра со всеми должным образом оформленными документами. Посольство России на Кипре на постоянной основе отслеживает все случаи с нарушением прав российских граждан в стране, однако жалоб упомянутой гражданки, а также находившихся вместе с ней в камере других (с ее слов, предположительно, российских) граждан в Посольство, равно как и в Консульский департамент МИД России, не поступало.

В последние месяцы российское диппредставительство в этой стране действительно фиксировало увеличение числа обращений росграждан относительно ужесточения требований по предъявлению на кипрских КПП (в аэропортах) подтверждающих документов для проверки выполнения условий въезда.

Российской стороной был предпринят ряд мер по недопущению каких-либо дискриминационных действий в отношении российских граждан при пересечении границы. Призвали руководство Республики Кипр официально обнародовать миграционные требования на сайтах своих консульских учреждений в России.

Для информирования о сложившейся ситуации в мобильном приложении «Зарубежный помощник» и на сайте Консульского департамента МИД России в региональном разделе «Кипр» (https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80.aspx) опубликованы дополнительные рекомендации для российских граждан, планирующих совершать поездки на Кипр, с предупреждением о возможных сложностях при въезде в эту страну.

Ссылка на перечень обязательных миграционных требований для въезда в Республику Кипр размещена на главной странице сайта российского диппредставительства в этой стране (https://cyprus.mid.ru/migracionnye-trebovania-dla-v-ezda-v-respubliku-kipr). При прохождении паспортного контроля необходимо подтвердить проживание на территории Республики Кипр на весь период пребывания. Кроме того, при себе необходимо иметь обратный билет и достаточное количество денежных средств. Категорически запрещается въезд в Республику Кипр с целью проживания на "оккупированных территориях" на севере острова. При предъявлении на паспортном контроле брони в гостиницах, расположенных на территории т.н. "Турецкой Республики Северного Кипра" (ТРСК), либо при устном декларировании намерений проживать в ТРСК во въезде в Республику Кипр будет отказано.

Квалификация действий сотрудников кипрской погранслужбы в отношении И.Широбоковой может быть дана в судебном порядке при их обжаловании потерпевшей в суде Республики Кипр и наличии соответствующей доказательной базы.

Посольству Российской Федерации в Республике Кипр поручено запросить компетентные органы этой страны на предмет предоставления официальных сведений по вопросам непропуска и задержания российских граждан в аэропортах.

1 ноября в МИД России по этому вопросу был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации Л.Маркидис. Ему была вручена соответствующая нота.