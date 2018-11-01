О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией ливанской партии «Катаиб» во главе с её председателем С.Жмайелем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял делегацию ливанской партии «Катаиб» во главе её председателем Сами Жмайелем.

В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями по внутриполитической ситуации в Ливанской Республике, а также по широкому спектру вопросов ближневосточной повестки с акцентом на кризис в соседней Сирии. Особое внимание в этой связи было уделено теме скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев с территории Ливана.

С российской стороны была подтверждена принципиальная линия в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Ливанской Республики, подчёркнута необходимость решения всех актуальных вопросов внутриливанской повестки дня в правовом поле через достижение договоренностей в рамках национального диалога с участием ведущих политических сил страны.

С.Жмайель выразил высокую оценку деятельности Российской Федерации на Ближнем Востоке, подчеркнув, в частности, конструктивную роль Москвы в урегулировании сирийского кризиса и ее существенный вклад в защиту проживающих в регионе христиан.